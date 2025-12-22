Prima pagină » Știri externe » Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Explozia a avariat și alte mașini

Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Explozia a avariat și alte mașini

Ruxandra Radulescu
22 dec. 2025, 09:49, Știri externe

O mașină-capcană a fost detonată în sudul Moscovei și a ucis un general rus de rang înalt, au declarat anchetatorii într-un comunicat, transmite Al Jazeera. 

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat luni că a deschis o anchetă privind „uciderea” generalului-locotenent Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire din cadrul Statului Major General.

Printre liniile de anchetă se număra și posibilitatea ca atacul să fi fost „legat” de „forțele speciale ucrainene”, se arată în comunicat.

Cele mai noi