Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Explozia a avariat și alte mașini

ANALIZA de 10 Rusia a desfășurat în Ucraina sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China. „Ce a început ca science fiction a intrat acum pe câmpul de luptă”
10:00
O mașină-capcană a fost detonată în sudul Moscovei și a ucis un general rus de rang înalt, au declarat anchetatorii într-un comunicat, transmite Al Jazeera.
Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat luni că a deschis o anchetă privind „uciderea” generalului-locotenent Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire din cadrul Statului Major General.
Printre liniile de anchetă se număra și posibilitatea ca atacul să fi fost „legat” de „forțele speciale ucrainene”, se arată în comunicat.