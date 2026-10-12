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UE extinde sancțiunile împotriva Rusiei și adaugă aproape 1.600 de persoane și entități pe listă

UE extinde sancțiunile împotriva Rusiei și adaugă aproape 1.600 de persoane și entități pe listă
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Uniunea Europeană își extinde sancțiunile împotriva rețelei care susține industria militară rusă. Noul pachet, aprobat luni de miniștrii de Externe, include aproape 1.600 de persoane și entități, dintre care mai mult de jumătate au legături cu fabricarea rachetelor balistice.

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Producția de armament, sub presiune

Noile restricții urmăresc să afecteze capacitatea Rusiei de a-și produce armele și muniția necesare războiului din Ucraina. Bruxellesul vrea să îngreuneze accesul la resursele și capacitățile industriale folosite în fabricarea echipamentelor militare, astfel încât procesul să devină mai lent și mai costisitor.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a descris decizia drept cea mai amplă extindere a sancțiunilor adoptată printr-o singură măsură de la începutul invaziei ruse.

„Aceasta este cea mai mare extindere unică a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a început războiul.

Europa arată din nou un front unit. Mai mult de jumătate sunt legate de lanțul de producție pentru rachete balistice. Îi facem semnificativ mai greu, mai lent și mai scump Rusiei să producă armele pe care le folosește pentru a ucide ucraineni”, a transmis Kallas într-o postare pe platforma X.

Restricțiile ajung în mai multe ramuri industriale

Lista include companii și organizații din sectoare considerate importante pentru apărarea Rusiei, între care industria aerospațială, construcțiile navale, aviația și electronica. Prin includerea acestor entități în regimul de sancțiuni, UE încearcă să slăbească infrastructura industrială care permite Moscovei să continue producția militară.

Aprobarea de luni oficializează înțelegerea la care ambasadorii statelor membre au ajuns miercurea trecută. Este cea mai amplă adăugare de persoane și entități la lista europeană de sancțiuni realizată printr-o singură decizie de la începutul războiului.

România va susține negocierile de aderare cu Chișinăul și Kievul

Pe lângă măsurile împotriva Rusiei, miniștrii au discutat despre intensificarea acțiunilor hibride ale Moscovei și despre riscurile de securitate din zona Mării Negre.

În cadrul reuniunii, România urmează să susțină deschiderea unor noi capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina, în procesul de aderare a celor două state la Uniunea Europeană, poziție care va fi prezentată de ministrul de Externe Oana Țoiu.

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