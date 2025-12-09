Un avion rusesc de transport militar s-a prăbușit la nord de Moscova. Nu există supraviețuitori

Un avion An-22 al Ministerului rus al Apărării s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord de Moscova, relatează presa rusă. La bord se aflau șapte membri ai echipajului. Incidentul a fost confirmat oficial de autorități.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, la bord se aflau șapte membri ai echipajului, toți decedați în urma tragediei. Incidentul a avut loc în zona lacului de acumulare Uvod, iar fragmente ale aeronavei au fost găsite atât pe mal, cât și în apă. Aeronava efectua un zbor de rutină după reparații.

„Astăzi, în regiunea Ivanovo, în timpul unui zbor de verificare după reparații, s-a prăbușit un avion militar de transport An-22. Aeronava a căzut într-o zonă nelocuită. O echipă de căutare și salvare a fost trimisă la locul prăbușirii pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”, a precizat Ministerul de resort.

Echipajul a încercat până în ultimul moment să îndepărteze aeronava de zonele locuite pentru a evita o catastrofă mai mare.

Aeronava a efectuat primul zbor în 1974 și fusese retras din dotarea activă în vara anului 2024.

Foto: Telegram / ukrpravda_news

