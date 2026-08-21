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Un câine a fost salvat de pescari din mijlocul oceanului, după ce a înotat aproape o milă

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Pe 18 august, la 6 dimineața, o barcă de pescari pornise în largul mării, în preajma insulei Cedros (Mexic). Dintr-o dată, ei zăresc un câine care a înotat aproape o milă de la mal.

Grupul de pescari a scris într-o postare pe Instagram: „La ora 6:00 dimineața, în timp ce pornisem la pescuit în largul insulei Cedros, căpitanul nostru a observat ceva în apă… Era un câine.”

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Unul dintre pescari l-a apucat pe câine și l-au adus pe punte, oferindu-i apă și mâncare.  Câinele era complet pierdut, fără zgardă, epuizat, pe punctul de a se îneca, dar nevătămat. Câinele a devenit în mod neașteptat prietenul de nădejde a pescarilor.

„După ce am pescuit jumătate de zi, ne-am întors la doc unde să-l lăsăm pe câinele pe care l-am salvat, apoi vom continua să pescuim.”, au spus pescarii, potrivit Daily Mail.

Când s-au întors pe uscat, o persoană de la doc a recunoscut animalul de companie. Cățelul s-a reunit cu stăpânul său.

„A înotat aproximativ o milă în larg, epuizat și se îndepărtase de plajă. Părea complet pierdut și nu avem nicio idee de cât timp a stat în apă.  Nu exista nicio îndoială – a trebuit să-l urcăm la bord. Așa că l-am salvat, i-am dat apă proaspătă și mâncare, iar pentru următoarea jumătate de zi a devenit parte a echipajului nostru de pescuit. După câteva ore de odihnă, mâncare, apă și o mică aventură de pescuit, a revenit în formă. Când ne-am întors la docul de pe Insula Cedros, povestea a devenit și mai bună: cineva de la doc l-a recunoscut și a știut cine era proprietarul său! Partenerul nostru neașteptat de pescuit a ajuns în sfârșit acasă în siguranță.  Uneori, cea mai bună captură a zilei nu este un pește. Un mare respect căpitanului pentru că l-a văzut în apă și a acționat imediat. Aceasta este o excursie de pescuit pe Insula Cedros pe care nu o vom uita niciodată.”, a transmis  echipajul.

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