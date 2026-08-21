Pe 18 august, la 6 dimineața, o barcă de pescari pornise în largul mării, în preajma insulei Cedros (Mexic). Dintr-o dată, ei zăresc un câine care a înotat aproape o milă de la mal.

Grupul de pescari a scris într-o postare pe Instagram: „La ora 6:00 dimineața, în timp ce pornisem la pescuit în largul insulei Cedros, căpitanul nostru a observat ceva în apă… Era un câine.”

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Unul dintre pescari l-a apucat pe câine și l-au adus pe punte, oferindu-i apă și mâncare. Câinele era complet pierdut, fără zgardă, epuizat, pe punctul de a se îneca, dar nevătămat. Câinele a devenit în mod neașteptat prietenul de nădejde a pescarilor.

„După ce am pescuit jumătate de zi, ne-am întors la doc unde să-l lăsăm pe câinele pe care l-am salvat, apoi vom continua să pescuim.”, au spus pescarii, potrivit Daily Mail.

Când s-au întors pe uscat, o persoană de la doc a recunoscut animalul de companie. Cățelul s-a reunit cu stăpânul său.