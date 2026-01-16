Prima pagină » Știri externe » Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții

Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții

16 ian. 2026, 20:16, Știri externe
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții

Mohammad Khatami, fostul președinte al Iranului între 1997 și 2005, se declară convins că nu există nicio îndoială că Israel și Statele Unite au avut un rol în declanșarea protestelor recente. 

În declarația sa, publicată astăzi,  el a afirmat că „pătrunderea manifestațiilor violente  în țară a schimbat rapid scena acceptării oficiale a dreptului poporului de a protesta.”

Fost președinte iranian: Revoltele au fost declanșate de Israel și SUA

Khatami a scris că protestatari au avut în mod clar un sprijin extern, acuzând Israel și SUA pentru un complot planificat împotriva Iranului.

„Declarațiile oficialilor israelieni și sprijinul SUA nu lasă nicio îndoială cu privire la formarea unei conspirații mari și planificate împotriva Iranului.”

Mohammad Khatami a descris „lipsa de învățare” din evenimentele trecute ca fiind regretabilă, dar în același timp a spus că comportamentul guvernului lui Masoud Pezeshkian în primele zile ale protestelor a fost „civilizat.” Pe lângă sancțiuni și presiuni externe, el a considerat că „multe dintre politicile curente și problemele structurale” sunt factori care au crescut protestele.

Trump se declară încântat că execuțiile au încetat

Între timp, Donald Trump a anunțat cu încântare pe Truth Social că cele 800 de execuții prin spânzurare care erau programate pentru ziua de ieri (15 ianuarie 2026) au fost anulate la comanda liderilor iranieni.

„Respect faptul că spânzurările, care urmau să aibă loc ieri (peste 800) au fost anulate de către conducerea Iranului. Vă mulțumesc”.

Președintele Trump a amenințat Iranul cu lovituri „dure” dacă mai ucide protestatari nevinovați și chiar intenționase să bombardeze Iranul pe 14 ianuarie 2026, dar a amânat operațiunea militară după ce a aflat că regimul de la Teheran a oprit execuțiile.

Sursa Foto: Human Rights Iran/ Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul

Recomandarea video

Citește și

SANCȚIUNI Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
20:03
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
CONTROVERSĂ Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
17:58
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
FLASH NEWS MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
17:58
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
FLASH NEWS Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
17:35
Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
CORUPȚIE Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul și nu are voie să vorbească cu 65 de parlamentari
17:30
Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul și nu are voie să vorbească cu 65 de parlamentari
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
NEWS ALERT „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
20:14
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
CONTROVERSĂ Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
19:05
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
ECONOMIE Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul
19:04
Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul

Cele mai noi

Trimite acest link pe