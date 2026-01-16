Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții

Mohammad Khatami, fostul președinte al Iranului între 1997 și 2005, se declară convins că nu există nicio îndoială că Israel și Statele Unite au avut un rol în declanșarea protestelor recente.

În declarația sa, publicată astăzi, el a afirmat că „pătrunderea manifestațiilor violente în țară a schimbat rapid scena acceptării oficiale a dreptului poporului de a protesta.”

Fost președinte iranian: Revoltele au fost declanșate de Israel și SUA

Khatami a scris că protestatari au avut în mod clar un sprijin extern, acuzând Israel și SUA pentru un complot planificat împotriva Iranului.

„Declarațiile oficialilor israelieni și sprijinul SUA nu lasă nicio îndoială cu privire la formarea unei conspirații mari și planificate împotriva Iranului.”

Mohammad Khatami a descris „lipsa de învățare” din evenimentele trecute ca fiind regretabilă, dar în același timp a spus că comportamentul guvernului lui Masoud Pezeshkian în primele zile ale protestelor a fost „civilizat.” Pe lângă sancțiuni și presiuni externe, el a considerat că „multe dintre politicile curente și problemele structurale” sunt factori care au crescut protestele.

Trump se declară încântat că execuțiile au încetat

Între timp, Donald Trump a anunțat cu încântare pe Truth Social că cele 800 de execuții prin spânzurare care erau programate pentru ziua de ieri (15 ianuarie 2026) au fost anulate la comanda liderilor iranieni.

„Respect faptul că spânzurările, care urmau să aibă loc ieri (peste 800) au fost anulate de către conducerea Iranului. Vă mulțumesc”.

Președintele Trump a amenințat Iranul cu lovituri „dure” dacă mai ucide protestatari nevinovați și chiar intenționase să bombardeze Iranul pe 14 ianuarie 2026, dar a amânat operațiunea militară după ce a aflat că regimul de la Teheran a oprit execuțiile.

Sursa Foto: Human Rights Iran/ Wikipedia Commons

