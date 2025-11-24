Prima pagină » Știri externe » Un funcționar pe nume Adolf Hitler candidează la alegerile din Namibia. Cine este bărbatul și cum a ajuns să poarte numele liderului nazist

24 nov. 2025, 14:50, Știri externe
Un funcționar pe nume Adolf Hitler candidează la alegerile din Namibia. Cine este bărbatul și cum a ajuns să poarte numele liderului nazist

Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă un nume extrem de bizar, și anume – Adolf Hitler, relatează The Sun.

Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul din 2004, iar în 2020 a fost reales cu aproape 85% din voturi. Acesta spune că așa a fost numit de tatăl său care nu prea înțelegea contextul istoric atunci când s-a născut el. Politicianul subliniază că nu are nicio legătură cu crimele naziste și la evenimentele publice folosește doar numele Adolf.

„Tatăl meu m-a numit după acest om. Probabil că nu a înțeles ce reprezenta Adolf Hitler”, a declarat noul Hitler pentru Bild în 2020. „În copilărie, îl consideram un nume absolut normal.” „Abia în adolescență am înțeles că acest om voia să cucerească întreaga lume.”

El a adăugat: „Faptul că am acest nume nu înseamnă că vreau să cuceresc Oshana (regiunea locală). „Nu înseamnă că aspir la dominația mondială.”

Namibia este o fostă colonie germană în sudul Africii și are încă multe străzi, locuri și oameni care poartă nume germane.

Pe 26 noiembrie, aici vor avea loc alegeri locale, iar cetățenii se așteaptă ca Hitler să-și păstreze locul cu o altă majoritate uriașă.

Anterior, el a câștigat cu 85% din voturi, obținând 1.196 de voturi față de 213 ale rivalului său.

