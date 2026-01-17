Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”

Pentru Israel, Războiul de Douăsprezece Zile din 2025 și ampla campanie a Forțelor de Apărare ale Israelului din Liban împotriva Hezbollah au degradat suficient amenințarea din partea Iranului și a Hezbollah.
Din această cauza, în teorie ar fi eliminat imperativul unor acțiuni militare directe, suplimentare, împotriva Iranului.
Acest lucru s-ar putea schimba dacă oricare dintre ele își reconstruiește capacitățile. Israelul a precizat clar că își rezervă dreptul de a ataca dacă amenințarea va fi reluată.
Tulburările actuale din Iran nu constituie încă o escaladare a amenințării suficientă pentru a declanșa o intervenție militară, notează Ioan Raine într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), deoarece aparatul de securitate și apărare al regimului este absorbit de securitatea internă.
„O astfel de situație permite Israelului, la rândul său, să se concentreze asupra teatrelor sale prioritare din Gaza și Cisiordania”, explică Ioan Reine.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu continuă să fie, public, de partea protestatarilor și să curteze poporul iranian, așa cum a făcut-o în Războiul de Douăsprezece Zile, mai scrie Ioan Raine în analiza sa.
Înalți oficiali israelieni au declarat că Israelul ar trebui să facă tot posibilul pentru a slăbi regimul.
Acest lucru s-ar putea transforma în asistență sub acoperire în sfera informațională și cibernetică, dar Netanyahu va fi, de asemenea, conștient că o intervenție israeliană mai puternică ar putea dăuna opoziției politice din Iran, susține Ioan Reine.
Dacă SUA încearcă să dezactiveze răspunsul de securitate al Iranului la proteste, atunci atacarea rețelelor de comunicații și a capacităților de comandă și control va fi esențială.
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și miliția Basij se bazează pe un sistem de comandă regional și provincial și pe unități de elită, cum ar fi sediul Thar-Allah din Teheran. Atacarea rețelelor lor de comunicații ar putea degrada capacitatea lor de a organiza întăriri la nivel național.
Există, însă, și alte considerații pentru Netanyahu care l-ar putea convinge să participe la un atac militar, iar Ioan Reine le prezintă în analiza sa.
„Deocamdată, Israelul pare pregătit să vadă cum regimul slăbește și mai mult din interior și speră că iranienii, nu Israelul, îl vor răsturna în cele din urmă”, mai scrie Ioan Raine în analiza publicată de IISS.
RECOMANDAREA AUTORULUI: