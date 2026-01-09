Prima pagină » Știri externe » Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO

09 ian. 2026
Într-un mesaj postat pe contul său de X, deputata franceză Clémence Guetté a denunțat mai multe acțiuni recente ale Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump, argumentând că acestea fac inevitabilă o dezbatere privind locul Franței în cadrul NATO. Totodată, lidera Partidului Franța Nesupusă (LFI) a anunțat depunerea unei propuneri de rezoluție care vizează o retragere planificată din Alianța Nord-Atlantică, începând cu comandamentul său integrat.

În mesajul său, Clémence Guetté enumeră o serie de evenimente pe care le consideră deosebit de grave. Ea începe prin a menționa operațiunea americană din Venezuela, afirmând că „ Statele Unite ale lui Trump răpesc un șef de stat”. De asemenea, deputata spune că „Statele Unite bombardează oamenii încălcând total legea internațională”.

Guetté a mai acuzat Washingtonul că „susține militar un genocid în Palestina”. Ea evidențiază responsabilitatea aliaților Statelor Unite, argumentând că sprijinul militar și diplomatic american implică indirect țările membre NATO .

O altă problemă abordată de liderul Partidului Franța Nesupusă a fost retorica SUA cu privire la Groenlanda.

„Statele Unite ale lui Trump amenință Groenlanda cu anexarea armată”, a mai transmis Guetté.

