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Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”

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Tot mai mulți angajatori din Europa Centrală și de Est angajează lucrători din Nepal și din alte țări asiatice.

Povestea unui muncitor nepalez din România, care își trimite cea mai mare parte a câștigurilor către familia sa din țara natală, a stârnit o dezbatere majoră despre salariile și statutul lucrătorilor străini.

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Povestea muncitorului nepalez din România care a ajuns în ziarele din Serbia

Migrantul din Nepal a declarat că lucrează între 8 și 9 ore pe zi, timp cinci zile pe săptămână. Din salariul său lunar, el trimite o parte semnificativă familiei sale.

„În fiecare lună trimit acasă 3.000 de lei, adică aproximativ 590 de euro. Uneori trimit 3.500 de lei, adică aproximativ 690 de euro”, a spus muncitorul.

Potrivit presei locale, salariul său net este de aproximativ 4.000 de lei, adică nici măcar 800 de euro. Totuși, angajatorul român îi asigură suplimentar cazare și masă.

Unii români sunt indignați că muncitorii asiatici au venituri mai mari decât pensionarii care au muncit 40 de ani

Serbia, Croația și România au înregistrat o creștere a numărului de lucrători străini în ultimii ani. Unii îi laudă, alții se declară furioși după ce le compară salariile cu pensiile din propria țară.

Povestea muncitorului nepalez a fost publicată în ziarul sârb Blic și s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și a provocat un val de reacții negative.

Un internaut român a comparat câștigurile obținute de muncitorul nepalez cu pensia tatălui său.

„Tatăl meu, după 40 de ani de muncă, primește o pensie de 1.300 de lei, iar ei câștigă aproximativ 4.000 de lei”, s-a plâns el.

Alți utilizatori au apărat lucrătorii străini. Au afirmat că nepalezii sunt muncitori, responsabili și își merită salariile.

„Să vină. Nu am plecat și noi în alte țări?”, a spus un comentator român.

Unii lucrători casnici și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de propriile venituri.

„Suntem proști că muncim pentru 430 de euro”, a scris un alt comentator român.

Andrei Caramitru:„Angajatorii nu mai angajează români pentru că nu sunt serioși”

Influencerul Andrei Caramitru a declarat că salariul unui muncitor nepalez este foarte bun pentru un loc de muncă de bază, mai ales când angajatorul îi plătește cazarea și mâncarea.

„A trimite 3.000 de lei familiei după toate cheltuielile este un rezultat semnificativ. Foarte puțini oameni, chiar și în Europa de Vest, reușesc să trimită atât de mult familiilor lor în fiecare lună”, a scris Caramitru.

Caramitru și-a pus întrebarea de ce angajatorii plătesc firme intermediare, organizează cazare și masă și oferă salarii competitive lucrătorilor din Nepal, în loc să angajeze locuitori locali. În postarea sa, el a susținut că aproximativ 30% dintre tinerii din România nu lucrează și nici nu urmează o formă de învățământ sau cursuri de instruire profesională.

Datele Eurostat arată însă că, în 2025, 19,2% dintre românii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani se află în categoria adulților inactivi profesional și educațional. Aceasta a fost totuși cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, care a înregistrat o medie de 11%, relatează Eurostat.

„Mulți dintre românii noștri nu sunt serioși. Nu ajung la timp, dispar și nu se prezintă la muncă. Angajatorii s-au săturat de un astfel de haos și de aceea preferă lucrătorii din Asia”, a scris analistul.

Andrei Caramitru: Peste 20 ani, primarul Bucureștiului ar putea fi un nepalez sau un vietnamez

Conform datelor de la Ministerul Muncii din România, relatate de presa locală, la mijlocul anului 2024, peste 140.000 de străini lucrau legal în România. Un număr mare de angajați proveneau din Nepal, Sri Lanka și Vietnam.

Caramitru estimase anterior că valul puternic de migranți ar putea continuă să schimbe Bucureștiul atât de mult încât, în 15 sau 20 de ani, primarul capitalei românești ar putea proveni din Nepal sau Vietnam.

Sursa Foto: Envato

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