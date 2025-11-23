Prima pagină » Știri externe » Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian

Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian

23 nov. 2025, 19:17, Știri externe
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
Fotografie cu caracter ilustrativ

Un nou incident aerian din Țările de Jos a dus la întreruperea traficului aerian sâmbăta seara.

Ministerul Apărării din Țările de Jos a raportat că drone neidentificate au zburat  deasupra aeroportului internațional din orașul Eindhoven.

Ministrul Apărării Ruben Brekelmans spune că a luat măsuri pentru reluarea traficului, dar din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informații despre maniera în  care a procedat pentru a îndepărta dronele, presupuse a fi operate de Federația Rusă după survolurile inexplicabile din Germania, Belgia și Danemarca.

Traficul aerian a fost suspendat temporar  în jurul orei 21:00 din cauza semnalării mai multor drone, a declarat ministrul Apărării pe X.

Traficul aerian de pe aeroportul din Eindhoven tocmai a fost reluat. Ministerul Apărării a luat măsuri, dar din motive de securitate nu poate încă oferi mai multe informații despre modul în care se iau măsuri.”, a scris ministrul olandez. 

Vineri seară, deasupra  bazei aeriene Volkel au survolat alte drone neidentificate. Până să se mobilizeze trupele militare de la sol să le doboare, dronele au plecat și nu au fost regăsite.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Drone neidentificate au fost raportate deasupra unei baze aeriene NATO din Olanda. Armata olandeză a încercat să le doboare

