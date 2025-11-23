Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian

Un nou incident aerian din Țările de Jos a dus la întreruperea traficului aerian sâmbăta seara.

Ministerul Apărării din Țările de Jos a raportat că drone neidentificate au zburat deasupra aeroportului internațional din orașul Eindhoven.

Ministrul Apărării Ruben Brekelmans spune că a luat măsuri pentru reluarea traficului, dar din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informații despre maniera în care a procedat pentru a îndepărta dronele, presupuse a fi operate de Federația Rusă după survolurile inexplicabile din Germania, Belgia și Danemarca.

Traficul aerian a fost suspendat temporar în jurul orei 21:00 din cauza semnalării mai multor drone, a declarat ministrul Apărării pe X.

„Traficul aerian de pe aeroportul din Eindhoven tocmai a fost reluat. Ministerul Apărării a luat măsuri, dar din motive de securitate nu poate încă oferi mai multe informații despre modul în care se iau măsuri.”, a scris ministrul olandez.

Vineri seară, deasupra bazei aeriene Volkel au survolat alte drone neidentificate. Până să se mobilizeze trupele militare de la sol să le doboare, dronele au plecat și nu au fost regăsite.

Sursa Foto: Profimedia

