Drone neidentificate au fost raportate deasupra unei baze aeriene NATO din Olanda. Armata olandeză a încercat să le doboare

Alertă în Țările de Jos: Mai multe drone neidentificate au fost raportate în timp ce zburau deasupra unei baze NATO, sâmbătă, 22 noiembrie.

Pentru a doborî dronele care circulau neautorizat în spațiu aerian interzis, armata olandeză a intervenit cu armament de la sol. Însă, a fost prea târziu: dispozitivele aeriene fără pilot s-au îndepărtat și n-au mai putut fi reperate.

Incidentul a raportat de forțele de securitate de la baza aeriană Volkel, în apropierea graniței cu Germania.

„Personalul forțelor aviatice a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele”, a informat ministerul Apărării din Țările de Jos, potrivit BBC.

Ar putea fi un alt act de agresiune al Rusiei?

Poliția militară a deschis o anchetă pentru a afla de ce au survolat drone într-un spațiu aerian unde accesul le este interzis.

Unii oficiali europeni au atribuit Rusiei toate incursiunile dronelor din ultima vreme, ca parte a „războiului hibrid” declanșat de Kremlin împotriva statelor NATO care au sprijinit Ucraina pe durata războiului. Rusia ar urmări momentan să spioneze bazele militare ale țărilor membre NATO din Europa pentru a colecta informații despre „puncte vulnerabile”.

Kremlinul a negat că ar avea o legătură cu incidentele raportate în ultimele luni. Guvernele din 10 țări membre UE au ajuns la un acord să formeze un „zid anti-drone” pentru a securiza frontierele și a doborî orice dronă suspectă pentru spionaj sau agresiune militară.

Drone neidentificate au perturbat Belgia

Un incident bizar a zguduit liniștea Occidentului: trei drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel, situată în nordul Belgiei.

S-a întâmplat duminică seara, 9 noiembrie, informează Deutsche Welle. Activitatea centralei aflate în apropiere de Anvers nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Engie. În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe apariții de drone neidentificate în apropierea infrastructurii strategice belgiene.

Între 31 octombrie și 2 noiembrie, drone misterioase au fost semnalate deasupra Bazei Aeriene Kleine Brogel.Pe 3 noiembrie, armata belgiană a emis un ordin ca dronele necunoscute observate deasupra bazelor militare ale țării să fie doborâte, în urma acestor incidente. O zi mai târziu, pe 4 noiembrie, traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles a fost suspendat temporar din cauza unei posibile prezențe de drone în zonă, potrivit agenției de presă Belga.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești