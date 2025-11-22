Prima pagină » Știri externe » Drone neidentificate au fost raportate deasupra unei baze aeriene NATO din Olanda. Armata olandeză a încercat să le doboare

22 nov. 2025, 18:18, Știri externe
Alertă în Țările de Jos: Mai multe drone neidentificate au fost raportate în timp ce zburau deasupra unei baze NATO, sâmbătă, 22 noiembrie. 

Pentru a doborî dronele care circulau neautorizat în spațiu aerian interzis, armata olandeză a intervenit cu armament de la sol. Însă, a fost prea târziu: dispozitivele aeriene fără pilot s-au îndepărtat și n-au mai putut fi reperate.

Incidentul a raportat de forțele de securitate de la baza aeriană Volkel, în apropierea graniței cu Germania.

„Personalul forțelor aviatice a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele”,  a informat ministerul Apărării din Țările de Jos, potrivit BBC.

„Războiul dronelor” ar putea deveni realitate în Europa?

„Războiul dronelor” ar putea deveni realitate în Europa?

Ar putea fi un alt act de agresiune al Rusiei?

Poliția militară a deschis o anchetă pentru a afla de ce au survolat drone într-un spațiu aerian unde accesul le este interzis.

Unii oficiali europeni au atribuit Rusiei toate incursiunile dronelor din ultima vreme, ca parte a „războiului hibrid” declanșat de Kremlin împotriva statelor NATO care au sprijinit Ucraina pe durata războiului. Rusia ar urmări momentan să spioneze bazele militare ale țărilor membre NATO din Europa pentru a colecta informații despre „puncte vulnerabile”.

Kremlinul a negat că ar avea o legătură cu incidentele raportate în ultimele luni. Guvernele din 10 țări membre UE au ajuns la un acord să formeze un „zid anti-drone” pentru a securiza frontierele și a doborî orice dronă suspectă pentru spionaj sau agresiune militară.

Drone neidentificate au perturbat Belgia

Un incident bizar a zguduit liniștea Occidentului: trei drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel, situată în nordul Belgiei.

S-a întâmplat duminică seara, 9 noiembrie, informează Deutsche Welle. Activitatea centralei aflate în apropiere de Anvers nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Engie. În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe apariții de drone neidentificate în apropierea infrastructurii strategice belgiene.

Între 31 octombrie și 2 noiembrie, drone misterioase au fost semnalate deasupra Bazei Aeriene Kleine Brogel.Pe 3 noiembrie, armata belgiană a emis un ordin ca dronele necunoscute observate deasupra bazelor militare ale țării să fie doborâte, în urma acestor incidente. O zi mai târziu, pe 4 noiembrie, traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles a fost suspendat temporar din cauza unei posibile prezențe de drone în zonă, potrivit agenției de presă Belga.

