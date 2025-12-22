Prima pagină » Știri externe » Cine era generalul rus ucis în această dimineață în atentatul cu mașina-capcană de la Moscova. Ce rol a avut în războiul din Ucraina

Cine era generalul rus ucis în această dimineață în atentatul cu mașina-capcană de la Moscova. Ce rol a avut în războiul din Ucraina

Ruxandra Radulescu
22 dec. 2025, 13:47, Știri externe
Cine era generalul rus ucis în această dimineață în atentatul cu mașina-capcană de la Moscova. Ce rol a avut în războiul din Ucraina

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a armatei Statului Major General rus, a fost ucis, după ce mașina în care se afla a sărit în aer la ora 7:00 dimineața. Acesta era unul dintre militarii de rang înalt ai Rusiei, care, de-a lungul carierei, a participat la mai multe operațiuni în Cecenia, Siria și în războiul din Ucraina. 

Fanil Sarvarov, generalul locotenent, ucis în atentatul din Moscova, luni dimineață, s-a născut pe 11 martie 1969, în Gremiacinsk, în regiunea Perm din Rusia, potrivit TASS. De-a lungul carierei sale militare, generalul Sarvarov a deținut funcții de conducere de nivel înalt.

general-locotenent Fanil Sarvarov sursa FOTO @sentdefender

general-locotenent Fanil Sarvarov sursa FOTO @sentdefender

Acesta a participat la operațiuni de luptă în timpul conflictelor etnice din Osetia, dar și în războiul din Cecenia din anii ’90. În perioada 2015-2016, a fost implicat în planificarea și executarea operațiunilor militare din Siria. Din februarie 2022, Fenil Sarvaros a activat în războiul Ucraina, ca șef al direcției de instruire operațională a Statului Major General.

Generalul Fanil Sarvarov, decorat de Kremlin cu Ordinul Curajului și medalii de onoare

Fanil Sarvarov a fost decorat cu Ordinul Curajului, Medalia Suvorov și Ordinul Meritului pentru Patrie, clasa I și a II-a, transmite agenția de presă Tass. În 2016, a fost numit șef al direcției de instruire operațională a Statului Major General.

Generalul a murit la spital din cauza rănilor suferite

Generalul a fost suprins de explozie, chiar în timp ce se urca în mașina personală, în jurul orei 7:00 dimineață. Potrivit informațiilor din partea Comitetului de Investigații, Fanil Sarvarov a murit la spital, din cauza rănilor suferite de pe urma deflagrației.

În urma exploziei a murit și asistentul său, notează aceeași sursă.

Anchetatorii din cadrul Comitetului de Investigații investighează ca în asasinat să fi fost implicate forțele speciale ucrainene.

VIDEO/FOTO: Telegram/ Obozrevatel.ua

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
14:26
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. Steve Witkoff: „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. Steve Witkoff: „Discuții productive și constructive”
ANALIZA de 10 Rusia a desfășurat în Ucraina sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China. „Ce a început ca science fiction a intrat acum pe câmpul de luptă”
10:00
Rusia a desfășurat în Ucraina sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China. „Ce a început ca science fiction a intrat acum pe câmpul de luptă”
LIVE Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Autoritățile analizează, inclusiv, o posibilă implicare a forțelor speciale ucrainene
09:49
Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Autoritățile analizează, inclusiv, o posibilă implicare a forțelor speciale ucrainene
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 807. Americanii acuză Hamas și Hezbollah că se reînarmează
08:54
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 807. Americanii acuză Hamas și Hezbollah că se reînarmează
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
CONTROVERSĂ Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
14:14
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Cele mai noi