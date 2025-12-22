Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a armatei Statului Major General rus, a fost ucis, după ce mașina în care se afla a sărit în aer la ora 7:00 dimineața. Acesta era unul dintre militarii de rang înalt ai Rusiei, care, de-a lungul carierei, a participat la mai multe operațiuni în Cecenia, Siria și în războiul din Ucraina.

Fanil Sarvarov, generalul locotenent, ucis în atentatul din Moscova, luni dimineață, s-a născut pe 11 martie 1969, în Gremiacinsk, în regiunea Perm din Rusia, potrivit TASS. De-a lungul carierei sale militare, generalul Sarvarov a deținut funcții de conducere de nivel înalt.

Acesta a participat la operațiuni de luptă în timpul conflictelor etnice din Osetia, dar și în războiul din Cecenia din anii ’90. În perioada 2015-2016, a fost implicat în planificarea și executarea operațiunilor militare din Siria. Din februarie 2022, Fenil Sarvaros a activat în războiul Ucraina, ca șef al direcției de instruire operațională a Statului Major General.

Generalul Fanil Sarvarov, decorat de Kremlin cu Ordinul Curajului și medalii de onoare

Fanil Sarvarov a fost decorat cu Ordinul Curajului, Medalia Suvorov și Ordinul Meritului pentru Patrie, clasa I și a II-a, transmite agenția de presă Tass. În 2016, a fost numit șef al direcției de instruire operațională a Statului Major General.

Generalul a murit la spital din cauza rănilor suferite

Generalul a fost suprins de explozie, chiar în timp ce se urca în mașina personală, în jurul orei 7:00 dimineață. Potrivit informațiilor din partea Comitetului de Investigații, Fanil Sarvarov a murit la spital, din cauza rănilor suferite de pe urma deflagrației.

În urma exploziei a murit și asistentul său, notează aceeași sursă.

Anchetatorii din cadrul Comitetului de Investigații investighează ca în asasinat să fi fost implicate forțele speciale ucrainene.

VIDEO/FOTO: Telegram/ Obozrevatel.ua