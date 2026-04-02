Sculptorul german Jacques Tilly, un artist din Düsseldorf cunoscut pentru machetele sale satirice care sunt prezentate anual la carnavalul din oraș, a fost condamnat de o instanță din Moscova, în lipsă, la 8 ani și șase luni de închisoare.

Autoritățile din Rusia l-au acuzat pe Jacques Tilly în baza mai multor articole din Codul penal, în urma lucrărilor sale care îl satirizau pe Vladimir Putin. Cu toate acestea, acuzațiile s-au concentrat în special pe ofensarea sentimentelor religioase și pe răspândirea de știri false despre forțele armate ruse. În plus, Tilly a fost obligat să plătească o amendă de aproximativ 2.000 de euro și i s-a interzis să lucreze timp de patru ani. Acuzațiile sunt cu atât mai absurde cu cât sentința a fost dată în Rusia, iar sculptorul locuiește în Germania.

Deși instanța rusă a încercat să ia legătura cu acuzatul prin intermediul Ambasadei Germaniei la Moscova, contactul între cele două părți nu a avut succes. În schimb, Tilly nu a ezitat să dea un răspuns la acuzațiile care i se aduc:

„Acum este clar pentru toată lumea că regimul rus se teme de decupaje din carton”, a declarat bărbatul din Düsseldorf. „Se fac de râs cu această judecată și nici măcar nu văd cât de jenantă este de fapt – cât de tare se tem de critica satirică.”

