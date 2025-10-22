Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare

Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban. El a menționat că data nu a fost încă stabilită.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost amânată, conform unui oficial de la Casa Albă, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistițiu imediat în Ucraina a pus frână încercărilor de negocieri.

„(Ministrul ungar de Externe, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a transmis Orban pe Facebook.

Ungaria a promis că nu-l va aresta pe Putin în baza unui mandat emis de CPI la Budapesta

Ungaria nu va pune în aplicare mandatul emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru arestarea președintelui rus, Vladimir Putin, dacă acesta va vizita Budapesta pentru o întâlnire cu omologul său american, Donald Trump. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat acest lucru într-un interviu acordat CNN în timpul vizitei sale la Washington, potrivit ziarului ungar Népszava.

„Ni s-a cerut să găzduim acest summit și suntem gata să o facem”, a declarat ministrul, citat de publicație. El și-a exprimat speranța că summitul va avea loc, mai devreme sau mai târziu.

„Data nu a fost încă stabilită, așa că nu înțeleg despre ce fel de amânare se vorbește în acest caz, dacă încă nu există o dată”, a adăugat el.

Președintele SUA anunțase săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Marți, liderul SUA a declarat că nu dorește o „întâlnire irosită”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom anunța în următoarele două zile”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: