Prima pagină » Știri externe » Ungaria se pregătește de “criza benzinei” după sancțiunile SUA asupra Rusiei

Ungaria se pregătește de “criza benzinei” după sancțiunile SUA asupra Rusiei

31 oct. 2025, 22:33, Știri externe
Ungaria se pregătește de “criza benzinei” după sancțiunile SUA asupra Rusiei

Ungaria a început să se pregătească pentru un deficit de benzină. Guvernul a propus modificări la legea privind stocarea petrolului și a combustibililor importați.

Dacă sancțiunile SUA vor afecta livrările de petrol rusesc, în țară vor fi deschise benzinării de rezervă pentru „serviciile critice”.

Reamintim că în noiembrie,  Viktor Orban îl va vizita pe Donald Trump pentru a cere o amânare a renunțării la petrolul rusesc.

Cu câteva ore în urmă, președintele SUA a declarat că, deși Viktor Orban este prietenul său, SUA nu vor face excepții.

Potrivit premierului maghiar, finanțarea Kievului necesită tot mai multe resurse și împinge continentul european către un conflict militar de amploare.

„Orban a cerut o excepție de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc. Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Este prietenul meu, a declarat președintele SUA.

Trump ar trebui să se întâlnească cu premierul maghiar pe 7 noiembrie 2025.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei

Citește și

EXTERNE O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon
23:37
O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon
EXTERNE John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi”
23:05
John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi”
EXTERNE Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur
21:10
Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur
EXTERNE Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
21:05
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
VIDEO Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
20:09
Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
EXTERNE Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN
19:39
Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Artistul care a creat „banana lipită cu bandă adezivă” scoate la licitație o toaletă din aur masiv
EVENIMENT Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN în Congo, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc înainte de Fuga în Dubai
23:49
Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN în Congo, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc înainte de Fuga în Dubai
JUSTIȚIE O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați
23:47
O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați
SPORT Doi jucători importanți revin la FCSB. „Sunt pregătiţi de meciul cu U Cluj”
22:56
Doi jucători importanți revin la FCSB. „Sunt pregătiţi de meciul cu U Cluj”
FLASH NEWS Un nou DROG MORTAL a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu „Pinaca” unui minor
22:53
Un nou DROG MORTAL a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu „Pinaca” unui minor