Ungaria și Olanda urmează exemplul lui Trump: Vor să eticheteze ANTIFA drept organizație teroristă

19 sept. 2025, 11:38, Știri externe
Două țări europene au luat decizia de a urma exemplul preşedintelui american Donald Trump și intenţionează să desemneze mișcarea de stânga, Antifa, drept organizaţie teroristă.

Premierul ungar Viktor Orban, principalul aliat și susținător al președintelui Trump din centrul Europei, a hotărât să se alinieze politicii practicate de administrația din Washington, notează NBC.

„Este timpul ca Ungaria să clasifice organizaţii precum Antifa drept grupuri teroriste, urmând exemplul american”, a declarat premierul ungar, cunoscut pentru suprimarea liberei exprimări a mass-media și încălcarea drepturilor omului în țara sa.

De cealaltă parte, Parlamentul olandez a votat în favoarea desemnării Antifa drept organizație teroristă. O moțiune în acest sens a fost depusă de partidele extremei drepte.

Unii politicieni s-au arătat contrariați de viteza cu care acest proiect ar putea fi adoptat.

„Cu sprijinul extremiștilor, opiniile nedorite sunt acum interzise și aici, dintr-o dată”, a declarat Laurens Dassen, liderul partidului proeuropean Volt, potrivit DeTelegraaf.

Președintele SUA, Donald Trump, a desemnat joi mișcarea antifascistă Antifa drept organizație teroristă, invocând asasinarea liderului dreptei radicale, Charlie Kirk, drept principala cauză, în pofida faptului că autoritățile americane au demonstrat lipsa motivației politice în comiterea crimei.

