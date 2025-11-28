🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei

10:24

Donald Trump a răbufnit din nou, joi, după ce o jurnalistă l-a întrebat de ce a dat vina pe administrația Biden pentru atacul armat din apropierea Casei Albe.

„Pentru că l-au lăsat să intre în țară. Ești proastă? Ești o persoană proastă?”, a întrebat Trump, adăugând: „Pentru că a venit cu un avion, împreună cu alte mii de oameni, care nu ar trebui să fie aici. Și tu pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă.”

Declarația lui a avut loc în timpul unei întâlniri a președintelui american cu jurnaliștii, cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Reamnintim că Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat în SUA din Afganistan în 2021 prin programul Operațiunea Allies Welcome.

Programul administrației Biden a evacuat zecile de mii de afgani relocați după ce forțele americane s-au retras din țară. Deși Lakanwal solicitase azil în timpul administrației Biden, acesta a fost aprobat în timpul guvernului Trump, conform #AfghanEvac.

Trump a descris „toată treaba” drept o „mizerie”, reiterând că „nu ar fi trebuit să intre” de la bun început.

El a afirmat că întreaga „situație din Afganistan” a fost o „harababură”. „N-ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a continuat președintele SUA.

Inițiativa a adus în SUA aproximativ 76.000 de persoane, multe dintre ele lucrând alături de trupele și diplomații americani ca interpreți și traducători.

Înainte de a ajunge în SUA, suspectul a lucrat cu guvernul american, inclusiv cu CIA, „ca membru al unei forțe partenere din Kandahar”, a declarat John Ratcliffe, directorul agenției de spionaj, într-un comunicat. O rudă de-a sa a declarat pentru Associated Press că făcea parte dintr-o unitate susținută de CIA în armata afgană.