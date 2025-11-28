🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei

10:24
UPDATE. Trump a jignit din nou o jurnalistă. Președintele a răbufnit după ce aceasta l-a întrebat de ce a dat vina pe administrația Biden pentru atacul armat din apropierea Casei Albe. „Pentru că l-au lăsat să intre în țară. Ești proastă?
Donald Trump a răbufnit din nou, joi, după ce o jurnalistă l-a întrebat de ce a dat vina pe administrația Biden pentru atacul armat din apropierea Casei Albe.
„Pentru că l-au lăsat să intre în țară. Ești proastă? Ești o persoană proastă?”, a întrebat Trump, adăugând: „Pentru că a venit cu un avion, împreună cu alte mii de oameni, care nu ar trebui să fie aici. Și tu pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă.”
Declarația lui a avut loc în timpul unei întâlniri a președintelui american cu jurnaliștii, cu ocazia Zilei Recunoștinței.
Reamnintim că Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat în SUA din Afganistan în 2021 prin programul Operațiunea Allies Welcome.
Programul administrației Biden a evacuat zecile de mii de afgani relocați după ce forțele americane s-au retras din țară. Deși Lakanwal solicitase azil în timpul administrației Biden, acesta a fost aprobat în timpul guvernului Trump, conform #AfghanEvac.
Trump a descris „toată treaba” drept o „mizerie”, reiterând că „nu ar fi trebuit să intre” de la bun început.
El a afirmat că întreaga „situație din Afganistan” a fost o „harababură”. „N-ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a continuat președintele SUA.
Inițiativa a adus în SUA aproximativ 76.000 de persoane, multe dintre ele lucrând alături de trupele și diplomații americani ca interpreți și traducători.
Înainte de a ajunge în SUA, suspectul a lucrat cu guvernul american, inclusiv cu CIA, „ca membru al unei forțe partenere din Kandahar”, a declarat John Ratcliffe, directorul agenției de spionaj, într-un comunicat. O rudă de-a sa a declarat pentru Associated Press că făcea parte dintr-o unitate susținută de CIA în armata afgană.
10:11
UPDATE. Trump asigură că SUA va „suspenda definitiv” migrația din „țările din Lumea a Treia”. „Nu veți mai fi aici mult timp”
Donald Trump a anunțat că administrația sa va suspenda definitiv migrația din „toate țările Lumii a Treia” și va expulza pe oricine „nu reprezintă un atu pentru Statele Unite sau este incapabil să iubească țara”.
Postarea președintelui de Ziua Recunoștinței vine după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri la Washington, DC. Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani care a intrat legal în SUA, este acuzat că a comis atacul armat.
„O Zi a Recunoștinței foarte fericită tuturor marilor noștri cetățeni și patrioți americani care au fost atât de drăguți permițând ca țara noastră să fie divizată, perturbată, împărțită, ucisă, bătută, jefuită și luată în râs, alături de alte anumite țări nechibzuite din întreaga lume, pentru că sunt «corecte din punct de vedere politic» și pur și simplu STUPIDE, când vine vorba de imigrație”, a scris Trump pe Truth Social.
Trump a continuat spunând că va impune mai multe restricții noi privind imigrația, inclusiv întreruperea permanentă a migrației din „toate țările lumii a treia”, oprirea a milioane de intrări „ilegale” permise sub administrația Biden și expulzarea oricui „care nu reprezintă un atu net pentru Statele Unite sau este incapabil să iubească țara noastră”.
„Chiar dacă am înregistrat progrese din punct de vedere tehnologic, politica de imigrare a erodat aceste câștiguri și condițiile de viață pentru mulți”, a scris Trump. „Voi suspenda definitiv migrația din toate țările din Lumea a Treia pentru a permite sistemului american să se redreseze complet, voi anula toate milioanele de admiteri ilegale ale lui Biden, inclusiv cele semnate de Autopenul lui Sleepy Joe Biden, și voi expulza pe oricine nu reprezintă un avantaj net pentru Statele Unite sau este incapabil să iubească țara noastră, voi pune capăt tuturor beneficiilor și subvențiilor federale acordate persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării noastre, voi retrage cetățenia migranților care subminează liniștea internă și voi deporta orice cetățean străin care reprezintă o povară publică, un risc pentru securitate sau este incompatibil cu civilizația occidentală.”
„Aceste obiective vor fi urmărite cu scopul de a reduce semnificativ populațiile ilegale și perturbatoare, inclusiv cele admise printr-un proces eautorizat și ilegal”, a adăugat el. „Numai MIGRAȚIA INVERSĂ poate remedia complet această situație. În afară de asta, LA MULȚI ANI DE ZIUA RECUNOȘTINȚEI TUTUROR, cu excepția celor care urăsc, fură, ucid și distrug tot ceea ce reprezintă America — Nu veți mai fi aici mult timp!”
Președintele Donald Trump a anunțat, joi seară, că Sarah Beckstrom, unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în apropierea Casei Albe, a murit, relatează ABC News.
Trump a numit-o pe Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, o „persoană tânără, magnifică, foarte respectată”, Președintele a mai spus: „Tocmai a murit. Nu mai este printre noi. Ne privește de sus chiar acum. Părinții ei sunt alături de ea. Tocmai s-a întâmplat”.
Celălalt membru al Gărzii Naționale rănit, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, se află în stare critică.
„Celălalt tânăr se luptă pentru viața lui”, a spus Trump. „Este într-o stare foarte proastă. Se luptă pentru viața lui.”
Procurorul american Jeanine Pirro, principalul procuror federal pentru capitala țării, a postat o declarație pe rețelele de socializare în urma anunțului lui Trump.
„Inimile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia Sarei Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, din Garda Națională — o eroină care s-a oferit voluntară să servească Washingtonul de Ziua Recunoștinței pentru oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată și a făcut sacrificiul suprem”, a scris Pirro în postare. „Odihnească-se în pace. Acum este momentul să-i răzbunăm moartea și să facem dreptate.”
Noi detalii din cadrul anchetei
În cursul zilei de joi, oficialii americani au dezvăluit mai multe detalii despre atac și despre presupusul atacator.
Împușcăturile au avut loc miercuri, în jurul orei 14:15, lângă stația de metrou Farragut West. Pirro a declarat că suspectul, Rahmanullah Lakanwal, ar fi condus prin țară, din statul Washington, pentru a-i ataca pe membrii gărzii.
Ea a spus că suspectul, un cetățean afgan, i-a atacat pe membrii gărzii într-o ambuscadă, deschizând focul cu un revolver Smith & Wesson calibrul.357.
„Un militar este lovit, cade la pământ, iar apoi trăgătorul se apleacă și îl lovește din nou. Un alt militar este lovit de mai multe ori”, a spus ea.
Alți membri ai Gărzii Naționale au răspuns rapid și au ajutat la imobilizarea presupusului atacator după ce acesta a fost împușcat de un membru al Gărzii, a spus ea.
Jurnaliștii WSJ au publicat imagini filmate de martori din timpului atacului asupra militarilor Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe din Washington, D.C.
Imaginile arată un bărbat, identificat ca fiind cetățeanul afgan Rahmanullah Lakanwal, ținând un revolver, și un membru al Gărzii Naționale care ripostează.
Motivul este încă neclar
Motivul suspectului este încă neclar, potrivit oficialilor. Directorul FBI, Kash Patel, a declarat reporterilor că ancheta privind terorismul este „în curs de desfășurare”.
Lakanwal, despre care Pirro a spus că are o soție și cinci copii, a venit în Statele Unite în 2021, sub administrația Biden. El a solicitat azil în 2024 și i s-a acordat acest statut în aprilie anul acesta, sub administrația Trump, potrivit a trei surse din cadrul forțelor de ordine.
„Anterior, el a lucrat cu guvernul american, inclusiv cu CIA, ca membru al unei forțe partenere din Kandahar, care s-a încheiat în 2021, în urma retragerii din Afganistan”, a declarat directorul CIA, John Ratcliffe, într-un comunicat.
