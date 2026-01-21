Prima pagină » Știri externe » Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele

Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele

21 ian. 2026, 23:12, Știri externe
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

O femeie a ajuns de urgență la ATI unde a petrecut patru zile în comă după ce a contractat o boală mortală în vacanță.

Juliet Leith, în vârstă de 58 de ani, a așteptat cu sufletul la gură călătoria vieții sale în Gran Canaria alături de sora ei, Maureen. Ea a rezervat vacanța prin intermediul operatorului turistic TUI UK Limited, pe care a plătit 2.000 de lire sterline, potrivit The Sun.

La un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele

Ea a ajuns pe data de 18 septembrie 2025 la Suite Princess, din Play Turito. La patru zile distanță a început să se simtă rău, avea dificultăți de respirație și simptome asemănătoare gripei. Ea a fost transportată de urgență la un spital local pe 26 septembrie, când starea ei s-a agravat și a dezvoltat pneumonie severă. Medicii au consultat-o și au diagnosticată cu boala legionară, care i-ar fi putut fi fatală.

Juliet a spus: „Când am început să mă simt rău, am crezut că e doar gripă sau poate Covid. Boala legionarilor nici măcar nu mi-a trecut prin minte.” Ea a fost plasată în comă indusă timp de patru zile, iar alte 12 zile le-a petrecut la terapie intensive.

Fiicele ei, Jenny Gower, în vârstă de 38 de ani, și Josie Leith, în vârstă de 34 de ani, au fost anunțate că este posibil să nu supraviețuiască și au zburat acolo pentru a fi alături de mama lor.

Bacteria Legionella poate duce la un tip grav de infecție pulmonară numită boala legionară – care, în cele mai grave cazuri, poate fi fatală. Ea se transmite prin inhalarea unor picături mici de apă infectată, dar nu se poate transmite și de la o persoană la alta.

Juliet și-a amintit oroarea și a spus: „Am amintiri foarte vagi despre spital și nu mi-am dat seama cât de grave erau lucrurile până când nu m-am trezit și mi s-a spus că sunt în comă indusă de patru zile. A fost un șoc imens. Nu-mi venea să cred cât de aproape fusesem de moarte – mai târziu, doctorii mi-au spus că șansele mele de supraviețuire erau doar în jur de 20% și că tratamentul inițial nu funcționase.”

