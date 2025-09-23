Pandemia a reprezentat o piatră de încercare peste Ocean, odată cu controversele legate de siguranța vaccinului anti-Covid. Însă, vaccinurile rămân o temă sensibilă, mai ales de când administrația Trump l-a numit Bill Gates Robert F. Kennedy Jr. în funcția de secretar pentru sănătate.

Kennedy Jr. nu ezită să îl confrunte pe magnatul tech, un susținător declarat al vaccinurilor de orice tip. După cum se știe, tema vaccinurilor este una sensibilă și pentru președintele Trump, care a suferit de Covid 19 în timpul pandemiei, exprimându-și unele rezerve față de vaccin.

„Au căzut de acord că nu sunt de acord”

Co-fondatorul Microsoft s-a întâlnit o singură dată cu secretarul american pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. de la numirea acestuia în Administraţia Trump. Cei doi americani extrem de influenți „au căzut de acord că nu sunt de acord” în problema vaccinurilor, conform declaraţiilor făcute de Gates luni, pentru Reuters.

Kennedy îndeamnă regulat la prudenţă în ceea ce priveşte folosirea vaccinurilor, aducând argumente care pun sub semnul întrebării „siguranţa şi eficacitatea” acestor proceduri medicale. În calitate de secretar al sănătăţii, acesta face modificări în politica de vaccinare a SUA.

Cei doi s-au întâlnit în luna iulie. The Gates Foundation este unul dintre cei mai mari finanţatori ai programelor vaccinale, Gates fiiind un susţinător proeminent al vaccinării.

Două viziuni diferite: entuziasm și scepticism

„Am căzut de acord că nu suntem de acord cu privire la unele chestiuni legate de vaccinare, dar am trecut peste asta pentru a discuta despre chestiuni în care suntem de acord”, a transmis Bill Gates pentru Reuters.

„Este tragic că ne confruntăm cu acest scepticism în ceea ce priveşte vaccinurile, pentru că chiar dacă numărul deceselor în ţările dezvoltate este probabil să fie mic, fiecare viaţă contează”, a mai susţinut magnatul american pentru sursa citată.

Gates a mai adăugat că în pofida unor poziţii diferite, speră să colaboreze cu Kennedy JR. „Dacă suntem cu toţii pragmatici, vom găsi o modalitate de a colabora”, a mai declarat el pentru Reuters înainte de evenimentul anul Goalkeepers al fundaţiei sale, desfăşurat la New York.

Fondurile uriașe promise de Gates pentru sănătatea globală

Acest eveniment anual îşi propune să accelereze progresul în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare globală ale Naţiunilor Unite fixate pentru anul 2030, incluzând și îmbunătăţirea sănătăţii.

SUA ar putea beneficia de activitatea fundaţiei pentru a reduce costurile instrumentelor de prevenire şi tratament al bolilor în ţările sărace şi în curs de dezvoltare, cum ar fi cele pentru HIV, a mai susţinut Gates. Miliardarul a promis luni 912 milioane de dolari pentru Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

