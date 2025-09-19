Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, activistul republican, asasinat în urmă cu o săptămână în Utah, va prelua conducerea organizației fondată de acesta, „Turning Point USA”, menită să atragă tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP.

„Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un discurs ţinut la două zile după uciderea soţului său în Utah (vestul Statelor Unite).

Organizația „Turning Point USA” a fost înființată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani și, în timp, a devenit una dintre cele mai importante asociaţii politice de tineret din Statele Unite. Are filiale în peste 800 de campusuri din toată ţara, iar Kirk era considerat un factor esențiale în a revenirea lui Donald Trump la Casei Albă.

După asasinarea influencerului la vârsta de 31 de ani, „consiliul de administraţie al Turning Point a ales-o în unanimitate pe Erika Kirk ca nouă directoare” a organizaţiei, a anunţat Turning Point USA pe X.

Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, a fost numită şi preşedintă a consiliului de administraţie.

„În trecut, Charlie le-a spus mai multor responsabili că aceasta era dorinţa lui în cazul decesului”, a adăugat organizaţia.

Barack Obama condamnă asasinarea lui Charlie Kirk

Fostul președinte Barack Obama, membru al Partidului Democrat, a avertizat că Statele Unite se confruntă cu o criză politică din cauza extremismului, condamnând asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și denunțând pozițiile președintelui Donald Trump.

”Există riscul unei crize politice fără precedent. În mod categoric, ne aflăm într-un moment de inflexiune, nu doar în materie de violență politică, ci sunt o serie de tendințe mai extinse care trebuie să ne preocupe.

Cred că este important să recunoaștem de la bun început că violența politică nu este ceva nou, s-a întâmplat în anumite perioade ale istoriei noastre, dar este ceva groaznic pentru o națiune democratică. Indiferent de ce parte a eșichierului politic te afli, ceea ce i s-a întâmplat lui Charlie Kirk a fost oribil și o tragedie”, a declarat Barack Obama la o conferință desfășurată în statul Pennsylvania.

