MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei

Ruxandra Radulescu
18 sept. 2025, 14:23, Actualitate
Prezentatorul Jimmy Kimmel este foarte nemulțumit de faptul că trustul ABC a decis suspendarea show-ului „Jimmy Kimmel Live!”, după mai bine de 20 de ani. Situația a fost generată de comentariile făcute de vedetă, referitoare la asasinarea lui Charlie Kirk, în care Kimmel a susținut că susținătorii lui Donald Trump „fac tot ce pot ca să profite din punct de vedere politic de pe urma situației”. 

Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără show-ul care l-a făcut o adevărată celebritate în lumea Hollywood-ului, după ce conducerea trustului a decis suspendarea show-ului „Jimmy Kimmel Live!”, în ciuda succesului menținut în peste 20 de ani de emisie.

Momentul care i-a determinat pe prodcătorii show-ului să scoată din grila de difuzare emisiunea lui Kimmel au fost comentariile acestuia despre moartea activistului republican Charlie Kirk. În cadrul unei ediții recente, Kimmel a făcut o serie de afirmații controversate despre modul în care susținătorii lui Donald Trump se raportează la asasinarea activistului.

„Gașca Maga încearcă, cu disperare, să-l caracterizeze pe acest puști, care l-a ucis pe Charlie Kirk, ca fiind orice altceva, decât unul de-ai lor și fac tot ce pot să profite din punct de vedere politic de pe urma situației.

Dincolo de polemici, s-a ținut un moment de reculegere, Casa Albă a arborat drapelul în bernă, ceea ce a atras și câteva critici”, a menționat Jimmy Kimmel.

Apoi, acesta a adăugat, în mod ironic:

„La nivel uman, este evident cât de afectat este președintele de această situație”, a spus Kimmel.

În cadrul show-ului a fost difuzat un clip în care, la întrebarea unui reporter cu privire la moartea activistului Kirk, Donald Trump a început să vorbească entuziasmat despre construirea unei noi săli de bal la Casa Albă.

„Reporter: „Condoleanțe pentru pierderea prietenului dumneavoastră Charlie Kirk. Cum faceți față celor întâmplate în ultima zi și jumătate”.

Donald Trump: „Mă simt foarte bine și după cum vedeți avem noile autoutilitare care construiesc la acest moment noua sală de bal de la Casa Albă. S-a încercat acest lucru vreme de 150 de ani. Va fi o frumusețe”.

Jimmy Kimmel a continuat să comenteze, pe același ton ironic, reacția lui Trump.

„Da, se află în al patrulea stadiu al suferinței „construcție”. Nu așa suferă un adult, mai degrabă acesta e modul în care un copil plânge că i-a murit peștele”, a precizat Kimmel.

Asociațiile de scenariști și actori din SUA îl susțin pe Jimmy Kimmel

Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild și-au exprimat susținerea față de   Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare ale emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” din grila de programe.

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii – chiar şi de a deranja – este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de laşitate corporativă”, a scris WGA miercuri seara.

„Ca sindicat, suntem uniţi în opoziţia faţă de oricine îşi foloseşte puterea şi influenţa pentru a reduce la tăcere vocile scriitorilor sau ale oricui exprimă opinii contrare. Dacă libertatea de exprimare s-ar aplica doar ideilor care ne plac, nu ar fi fost nevoie să o includem în Constituţie. Ceea ce am semnat – oricât de dureros ar fi uneori – este acordul liber de a nu fi de acord”.

„Ruşine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental. În ceea ce priveşte angajatorii noştri, cuvintele noastre v-au făcut bogaţi. Reducerea noastră la tăcere sărăceşte întreaga lume. WGA este alături de Jimmy Kimmel şi de scenariştii săi”.

FOTO: Profimedia

