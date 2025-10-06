ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban

Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a convenit, luni, să înființeze o comisie de anchetă privind încălcările drepturilor omului în Afganistan, care se află sub controlul talibanilor.

Principalul organism al ONU pentru drepturile omului a convenit să înființeze un „mecanism de investigație independent permanent” pentru a monitoriza evoluția situației din Afganistan de la revenirea talibanilor la putere, în urmă cu peste patru ani.

Rezoluția își propune să pregătească dosare care ar putea fi utilizate de justiția internațională, cum ar fi la Curtea Penală Internațională, și să se bazeze pe activitatea anchetatorului special. Investigatorul Richard Bennett a declarat, luna trecută, că talibanii au „transformat în arme” sistemul juridic pentru a oprima femeile și fetele.

Care sunt măsurile luate de regimul taliban

Printre măsurile luate, talibanii au suspendat legile care protejau drepturile femeilor și fetelor, inclusiv una care incriminase 22 de forme de violență împotriva femeilor, inclusiv agresiunea fizică și căsătoria forțată.

Talibanii i-au demis pe toți judecătorii din timpul guvernului anterior susținut de SUA, inclusiv 270 de femei, înlocuindu-i cu persoane care nu au pregătire juridică și care iau decizii pe baza edictelor emise de talibani, a declarat Bennett, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Wang Nian, un trimis chinez la Geneva, specializat în drepturile omului, a declarat că Afganistanul „a luat măsuri recent diverse măsuri pentru stabilitate, creștere economică și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor. Situația generală a securității a rămas stabilă”.

„Această evoluție pozitivă merită recunoaștere din partea comunității internaționale”, a transmis Wang, adăugând că rezoluția propusă „nu a recunoscut progresul”.

