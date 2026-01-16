Prima pagină » Știri externe » Vedeta care a ajuns de nerecunoscut pe stradă. Oamenii spun despre ea că pare extrem de bolnavă

16 ian. 2026, 07:46, Știri externe
În trecut, Katie Price era una dintre cele mai admirate apariții de la televizor, însă perioada prun care trece acum ridică multe semne de întrebare în rândul fanilor. Ea a fost surprinsă recent în Londra, iar imaginile au stârnit motive de îngrijorare pentru cei care o cunosc din perioada sa de glorie.

În fotografiile surprinse, Katie pare extrem de slăbită, ea apare alături de fiica sa, Princess, care își ajută mama la fiecare pas. Mulți fani au observat că se deplasează cu dificultate și că este aproape de epuizare, o imagine greu de privit cu o femeie care cândva domina ecranele TV.

Vedeta care a ajuns de nerecunoscut pe stradă

Ceea ce a alimentat și mai mult discuțiile a fost chiar aspectul fizic al lui Katie. Bronzul exagerat, machiajul intens, sprâncenele tatuate, dar și genele false accentuate au alimentat și mai mult discuțiile despre stilul de viață al vedetei. Dincolo de acestea, fanii au fost tulburați de starea ei de sănătate.

Cum au reacționat fanii:

„Nu mai arată deloc bine, sper să primească ajutor.”

„E trist să vezi cum cineva atât de frumos ajunge așa.”

„Nu mai contează cum arată, ci dacă e sănătoasă.”

„Are nevoie de sprijin, nu de critici.”

„Pare extrem de bolnavă”

Potrivit unor surse apropiate, familia încearcă să o susțină în perioada aceasta delicată. Chiar dacă Katie nu a făcut nicio declarație despre starea ei de sănătate, aparițiile ei recente au indicat că ar avea nevoie de o pauză.

