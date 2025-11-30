Prima pagină » Știri externe » Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump

30 nov. 2025, 17:18, Știri externe
Președintele Donald Trump a anunțat că spațiul aerian din Venezuela este „complet închis”. Federal Aviation Administration (FAA) a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei. Motivul: „securitatea regiunii este în curs de înrăutățire  din cauza unei activități militare în creștere”. De mai bine de două luni de când prezența militară a flotei SUA în Marea Caraibilor a crescut, este speculat pe mapamond că Trump pregătește o operațiune militară de amploare în Venezuela pentru a răsturna regimul președintelui Nicolas Maduro și de a bombarda „fabricile de droguri” din țara sud-americană.  

Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la o posibilă agresiune a SUA, informează Reuters care a citat surse. Sunt menționate două strategii:

  1. Prima: mobilizarea unor mici unități militare în peste 280 de puncte pentru a efectua acte de sabotaj și alte metode de luptă partizană;
  2. A doua: utilizarea serviciilor speciale și a susținătorilor înarmați ai partidului de guvernământ pentru a crea tulburări în Caracas și a transforma Venezuela într-o „țară incontrolabilă”.

SUA se află într-un război activ cu cartelurile de droguri

Anterior, Washingtonul a acuzat autoritățile venezuelene pentru că nu luptă suficient de activ împotriva contrabandei cu droguri. Din septembrie, SUA au atacat în mod regulat navele venezuelene din Caraibe, despre care Pentagonul a presupus că la bord erau narcoteroriști care transportau droguri.

Pe 14 noiembrie, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat lansarea Operațiunii Southern Spear împotriva cartelurilor de droguri din emisfera vestică. Pe 28 noiembrie, Donald Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să extindă lupta împotriva contrabandei de droguri din Venezuela, inclusiv prin „acțiuni militare terestre”.

Maduro îl acuză pe Trump că încearcă să acapareze zăcămintele de petrol ale Venezuelei

Președintele Venezuelei a considerat acțiunile SUA „ilegale”. El susține că Washingtonul folosește lupta împotriva cartelurilor de droguri ca o acoperire pentru a justifica încercările de a răsturna guvernul venezuelean și de a prelua controlul asupra zăcămintelor de petrol ale țării sud-americane.

Potrivit unor surse anonime, New York Times a relatat că Donald Trump și Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută și au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA.  Președintele venezuelan l-a acuzat pe Trump că încearcă să acapareze zăcămintele de petrol din țara. Potrivit unor statistici ale BP, Venezuela ar fi țara cu cele mai multe rezerve de petrol: 303 de miliarde de barili, puțin mai mult decât rezerva de 297,7 miliarde de barili a Arabiei Saudite.

Sursa Foto: Profimedia

