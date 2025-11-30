Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump

Președintele Donald Trump a anunțat că spațiul aerian din Venezuela este „complet închis”. Federal Aviation Administration (FAA) a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei. Motivul: „securitatea regiunii este în curs de înrăutățire din cauza unei activități militare în creștere”. De mai bine de două luni de când prezența militară a flotei SUA în Marea Caraibilor a crescut, este speculat pe mapamond că Trump pregătește o operațiune militară de amploare în Venezuela pentru a răsturna regimul președintelui Nicolas Maduro și de a bombarda „fabricile de droguri” din țara sud-americană.
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la o posibilă agresiune a SUA, informează Reuters care a citat surse. Sunt menționate două strategii:
Anterior, Washingtonul a acuzat autoritățile venezuelene pentru că nu luptă suficient de activ împotriva contrabandei cu droguri. Din septembrie, SUA au atacat în mod regulat navele venezuelene din Caraibe, despre care Pentagonul a presupus că la bord erau narcoteroriști care transportau droguri.
Pe 14 noiembrie, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat lansarea Operațiunii Southern Spear împotriva cartelurilor de droguri din emisfera vestică. Pe 28 noiembrie, Donald Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să extindă lupta împotriva contrabandei de droguri din Venezuela, inclusiv prin „acțiuni militare terestre”.
Președintele Venezuelei a considerat acțiunile SUA „ilegale”. El susține că Washingtonul folosește lupta împotriva cartelurilor de droguri ca o acoperire pentru a justifica încercările de a răsturna guvernul venezuelean și de a prelua controlul asupra zăcămintelor de petrol ale țării sud-americane.
Potrivit unor surse anonime, New York Times a relatat că Donald Trump și Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută și au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA. Președintele venezuelan l-a acuzat pe Trump că încearcă să acapareze zăcămintele de petrol din țara. Potrivit unor statistici ale BP, Venezuela ar fi țara cu cele mai multe rezerve de petrol: 303 de miliarde de barili, puțin mai mult decât rezerva de 297,7 miliarde de barili a Arabiei Saudite.
Sursa Foto: Profimedia
