🚨 Trump cere închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Presa așteaptă o posibilă intervenție a SUA

Din septembrie, SUA atacă în mod regulat navele venezuelene din Caraibe, acuzând țara de trafic de droguri.

Pe 14 noiembrie, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat lansarea Operațiunii Southern Spear împotriva cartelurilor de droguri din emisfera vestică.

Pe 28 noiembrie, Donald Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să extindă lupta împotriva contrabandei de droguri din Venezuela, vizând-o nu doar pe apă, ci și pe uscat.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, consideră acțiunile SUA ilegale. El susține că Washingtonul folosește lupta împotriva cartelurilor de droguri ca o acoperire pentru a justifica încercările de a răsturna guvernul venezuelean.

New York Times, citând surse, a relatat că Donald Trump și Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută și au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA.