🚨 Trump cere închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Presa așteaptă o posibilă intervenție a SUA

29 nov. 2025, 15:06, Actualitate
UPDATE. O situație care degenerează. Din septembrie, SUA atacă navele Venezuelei în Caraibe

Din septembrie, SUA atacă în mod regulat navele venezuelene din Caraibe, acuzând țara de trafic de droguri.

Pe 14 noiembrie, secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat lansarea Operațiunii Southern Spear împotriva cartelurilor de droguri din emisfera vestică.

Pe 28 noiembrie, Donald Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să extindă lupta împotriva contrabandei de droguri din Venezuela, vizând-o nu doar pe apă, ci și pe uscat.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, consideră acțiunile SUA ilegale. El susține că Washingtonul folosește lupta împotriva cartelurilor de droguri ca o acoperire pentru a justifica încercările de a răsturna guvernul venezuelean.

New York Times, citând surse, a relatat că Donald Trump și Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută și au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA.

Președintele american, Donald Trump a anunțat, într-un mesaj pe Truth Social, sâmbătă, închiderea spațiului aerian de deasupra și din apropierea Venezuelei.

„Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și persoane, vă rugăm să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A SPAȚIULUI AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN ÎNCONJURUL VENEZUELEI. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP“, a transmis oficialul american. 

Comentariile lui Trump vin la aproximativ o săptămână după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a avertizat companiile aeriene cu privire la survolul deasupra Venezuelei . FAA a emis o notificare prin care îndeamnă companiile aeriene să „fie precaute” din cauza „situației potențial periculoase” din regiune. 

„Operatorii sunt sfătuiți să dea dovadă de prudență atunci când operează în regiunea Maiquetia la toate altitudinile, din cauza înrăutățirii situației de securitate și a activității militare intensificate în sau în jurul Venezuelei”, se arată în avizul FAA.

Președintele american Donald Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută, relatează The New York Times (NYT), citând surse. Potrivit ziarului, aceștia au discutat despre o posibilă întâlnire în Statele Unite.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a participat și el la conversație.

Potrivit unor surse care au declarat pentru NYT, apelul telefonic a avut loc cu câteva zile înainte ca Departamentul de Stat să desemneze Cartel de los Soles (Cartelul Soarelor) drept organizație teroristă. Autoritățile americane cred că acest cartel de trafic de droguri este condus de Nicolás Maduro.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au vizat nave care, potrivit serviciilor secrete americane, sunt implicate în traficul de droguri.

Nicolás Maduro a numit operațiunea americană ilegală și a acuzat Washingtonul că încearcă să răstoarne guvernul venezuelean. La sfârșitul lunii noiembrie, Donald Trump a anunțat că „foarte curând” forțele americane vor începe combaterea traficului de droguri nu doar pe apă, ci și pe uscat.

FLASH NEWS Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
15:06
Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2025. TAURII găsesc soluții pentru problemele financiare
15:00
Horoscop 30 noiembrie 2025. TAURII găsesc soluții pentru problemele financiare
HOROSCOP Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
14:58
Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
HOROSCOP Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări
14:54
Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări
ANALIZĂ Turcia își consolidează puterea navală. TCG Hızırreis, al doilea submarin din clasa Reis, intră în serviciu. „Crește descurajarea regională în Mediterana de Est, Marea Egee și Marea Neagră”
14:50
Turcia își consolidează puterea navală. TCG Hızırreis, al doilea submarin din clasa Reis, intră în serviciu. „Crește descurajarea regională în Mediterana de Est, Marea Egee și Marea Neagră”
FLASH NEWS Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL. Se ia în calcul inclusiv absorbția Forța Dreptei. Ce scenarii au discutat cei doi
14:41
Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL. Se ia în calcul inclusiv absorbția Forța Dreptei. Ce scenarii au discutat cei doi

