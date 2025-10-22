Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament

Cutremurul produs în România a surprins-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în direct, pentru a doua oară, chiar la prima ședință a Parlamentului din legislatura a XII-a. Prima dată i s-a întâmplat la o emisiunea de la postul de televiziune Moldova 1 – tot toamna, anul trecut.

Seismul a fost sesizat la ora 10:24 în Republica Moldova și a fost slab vizibil pe camerele care transmit imaginile din plen.

Cutremur de magnitudine 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, la o adâncime de 90 de kilometri.

