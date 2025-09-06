CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor

În plin protest al magistraților față de legea privind pensiile lor adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan, mai mulți judecători au trimis la Consiliul Superior al Magistraturii sesizări legate de multe amenințări în cascadă pe care aceștia le primesc în ultima vreme de la diverși cetățeni. Printre cei agresați se numără și președintele Judecătoriei Timișoara. Surse judiciare confirmă pentru Gândul că, recent, un alt magistrat, președinte al unei Curți de Apel din țară a avut parte de o agresiune neobișnuită asupra bunului său, în sensul că acum câteva zile s-a trezit că tot gardul casei sale era mânjit cu excremente.

CSM a făcut plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în numele tuturor acestor magistrați amenințati cu moartea sau care au primit mesaje că vor fi agresați sexual copiii lor și a trimis-o pentru a se ancheta fapte ce țin de instigare publică la adresa acestui corp profesional și în condițiile în care magistrații sunt exponenții puterii judecătorești și ai existenței statului de drept. La plângere au fost anexate și mesajele respective, dar și alte materiale probatorii, precum cea din imagine care reprezintă un afiș apărut la Cluj, spre citire, de către toți trecătorii.

Mai mulți magistrați au primit mesaje amenințătoare cu moartea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, 4 septembrie, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arăta în comunicatul dat publicităţii joi după-amiază, 4 septembrie, de ÎCCJ.

Curtea Constituţională a României va dezbate, în 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi și pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Autorul recomandă:

Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR

Ministrul Justiției caută soluții la criza din justiție. Protestele grefierilor ar putea continua pe termen nelimitat

Liber la posturile de magistrați vacante la 1 septembrie. Curtea de Apel cu peste o sută de posturi neocupate

Magistrații se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. CSM cere politicului să stopeze campania de defăimare a „specialilor”