Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar

Șeful Guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, nu a trecut cu vederea nivelul ridicat de participare al maghiarilor la urne. Conform ultimelor date – de la ora 11 – 37,98% dintre alegători votaseră deja. Viktor Orbán consideră că acest lucru este benefic pentru partidul Fidesz.

Potrivit premierului, experiența anilor trecuți arată că prezența mare la vot a favorizat întotdeauna Fidesz. „Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine”, a adăugat a declarat prim-ministrul ca răspuns la întrebările jurnaliștilor care l-au asaltat după ce și-a exprimat votul.

Ulterior, Viktor Orbán a reacționat și pe pagina sa de Facebook la faptul că recordurile de participare se succed la alegerile din acest an; potrivit prim-ministrului, „foarte mulți votează”.

Acest lucru înseamnă un singur lucru: dacă vrem să apărăm securitatea Ungariei, niciun patriot nu poate rămâne acasă! Doar Fidesz!, a scris el în postarea sa, adăugând: „Hai spre victorie!”.

Datele surprinzătoare până acum – s-au înregistrat creșteri spectaculoase de la 3,46% de la ora 7:00 la 16,89% la ora 9:00. Cifrele privind prezența la vot de la ora 11:00 arată o activitate ridicată cu 37,98% dintre alegători care își exprimaseră deja votul. Spre comparație, la alegerile parlamentare din 2022, care au avut o bază de 8.215.304 de alegători, 25,77% de oameni au votat la ora 11:00.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

