Alegerile din Ungaria, la casele de pariuri. Ce candidat conduce detașat în sondaje

În sondajele Polymarket, procentul celor care consideră că Péter Magyar ar putea fi următorul prim-ministru al Ungariei a crescut vertiginos. După datele de dimineață, care indicau o participare record, la ora 9:25, președintele Partidului Tisza conducea cu 80%, în timp ce Viktor Orbán se situa la 20%, relatează publicația 24.hu.

Potrivit sursei citate, la jumătatea lunii ianuarie, platforma Polymarket a devenit inaccesibilă în Ungaria, dar asta nu înseamnă că nu se mai pot plasa pariuri.

În prezent, acesta este cel mai popular pariu, precizează sursa citată: utilizatorii au mizat deja aproape 65 de milioane de dolari; acum cinci zile, suma era de 50 de milioane, în timp ce în urmă cu aproape trei săptămâni era de doar 32 de milioane de dolari. Potrivit ziarului Népszava, cotele se schimbă de la oră la oră, dar, deocamdată, marea majoritate a pariorilor se așteaptă în mod clar la o victorie a opoziției pe Polymarket, unde, la începutul lunii martie, șansele de victorie ale lui Péter Magyar erau estimate la 64%, iar ale lui Viktor Orbán la 35%.

