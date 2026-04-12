Cum au votat maghiarii din România pentru alegerile legislative din Ungaria

Un număr semnificativ de maghiari din România participă la alegerile legislative din Ungaria, însă influența lor reală asupra rezultatului final rămâne limitată, în ciuda dezbaterilor intense din spațiul public.

Potrivit datelor oficiale ale registrului electoral ungar, aproape 500.000 de cetățeni din diaspora s-au înscris pentru votul prin corespondență, iar peste 311.000 dintre aceștia provin din România, ceea ce face ca această comunitate să fie cea mai numeroasă în afara granițelor Ungariei.

Participarea lor la scrutin a alimentat speculații privind un posibil rol decisiv în favoarea partidului FIDESZ și a premierului Viktor Orbán. Unele declarații politice au sugerat chiar capacitatea mobilizării a sute de mii de voturi din Transilvania. Totuși, cadrul legal al votului limitează semnificativ impactul acestora.

Maghiarii din afara Ungariei votează exclusiv prin corespondență și doar pentru lista națională de partid, nu pentru candidații din circumscripții. Astfel, voturile lor influențează doar o parte din mandatele parlamentare.

Ce spun reprezentanții UDMR

Reprezentanții UDMR au susținut constant că această limitare face ca influența directă asupra rezultatului final să fie redusă. Cu toate acestea, analiștii subliniază că rolul voturilor din diaspora nu se rezumă la aceste mandate. Ele pot conta în redistribuirea voturilor și în formarea majorităților parlamentare, mai ales într-un context electoral strâns.

Procesul de vot a generat și controverse. Au apărut acuzații privind implicarea unor actori politici în sprijinirea alegătorilor din diaspora, prin distribuirea și colectarea buletinelor de vot, uneori în afara procedurilor standard.

În paralel, sondajele indică o competiție puternică între partidul de guvernământ FIDESZ și opoziția condusă de formațiunea TISZA, ceea ce amplifică importanța fiecărui segment de votanți.

Deși maghiarii din România reprezintă cel mai numeros electorat din diaspora Ungariei, influența lor directă asupra rezultatului alegerilor rămâne limitată ca număr de mandate. Totuși, într-un scrutin strâns, voturile lor pot avea un rol indirect în echilibrul politic final de la Budapesta.

Vot în Ungaria. Prezența la urne este mai mare decât la scrutinele precedente. Viktor Orban, chestionat despre demisie după ce a votat

Cum arăta Ungaria cu o zi înainte de vot. Ce șanse are Orban să rămână la conducerea țării

