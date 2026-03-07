Viktor Orban îl avertizează pe Zelenski să înceteze să mai șantajeze Ungaria cu blocarea conductei Drujba: Nu mă puteți intimida

Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Premierul Ungariei a postat pe pagina sa de Facebook filmarea în care Volodimir Zelenski amenințase pe față Ungaria:

„Uniunea Europeană nu va bloca cele 90 de miliarde pentru ca soldații ucraineni să nu poată fi echipați cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresa celui care se opune, pentru a-l suna şi a vorbi cu el pe limba lor”.

Viktor Orban a reacționat furios:

„Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu soldaţii pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida. Aseară, maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria. Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”.

Sursa Foto: Shutterstock

