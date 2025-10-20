Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin

Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin

Alexandra Anton Marinescu
21 oct. 2025, 00:32, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din Uniunea Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce premierul ungar Viktor Orban a devenit un personaj incomod pentru liderii occidentali. El spune că Orban le strică planurile de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viktor Orban le strică planurile

Stan a spus că Viktor Orban este acum principalul obstacol în calea strategiei de război a Bruxelles-ului. Potrivit lui, premierul Ungariei oprește pachetele de sancțiuni, blochează negocierile de aderare ale Ucrainei și se opune finanțării continue a unui conflict pe care îl consideră deja pierdut.

Pentru că Orban le strică planurile de război în Uniunea Europeană. Orban îi blochează. Ceea ce trebuie să știe românii.

Trump a dat o lovitură mortală Europei

Valentin Stan crede că alegerea Budapestei ca loc pentru o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin nu este întâmplătoare. Spune că această mișcare vine ca o lovitură pentru liderii europeni care insistă să continue sprijinul militar pentru Ucraina.

Ce a făcut Trump este o lovitură mortală dată Europei, aia care fomentează război. Și Ucrainei. Pentru că Orban este cel care blochează începerea negocierilor de aderare cu Ucraina. Este cel care blochează pachetele de sancțiuni împotriva Rusiei. Este cel care se împotrivește finanțării masive a unui război pierdut. Iar mafia de tip politic Macron-Zelenski ar vrea ca Ungaria să fie scoasă din acest circuit al unei prezențe active în mecanismele de decizie ale Uniunii.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe
00:05
Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
23:25
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 19 Oct 2025
Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
12:31, 19 Oct 2025
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
08:00, 19 Oct 2025
Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Evz.ro
Blestemele din cimitirele vechi ale României. Când morții își apără locul
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Românii sunt mari iubitori de carne de porc autohtonă, dar nu o recunosc în magazine
EXTERNE JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
00:33
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
DRAMĂ I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani
00:04
I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani
APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
ANUNȚ Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
23:29
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
TEHNOLOGIE Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
23:10
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
ECONOMIE Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
22:59
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România