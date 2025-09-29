Viktor Orbán răspunde sfidător la acuzațiile liderului de la Kiev că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei. În contextul scandalului dronelor, premierul ungar și-a reiterat aserțiunea că Ucraina nu este suverană.

Liderul de la Budapesta a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres.

Premierul maghiar contestă incidentul reclamat de Zelenski

”Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a declarat Viktor Orbán, în cadrul unui podcast moderat de purtătorul de cuvânt al partidului său, Fidesz.

Premierul ungar a punctat că „tinde să-l creadă pe ministrul său” al apărării Kristof Szalay-Bobrovniczky, potrivit căruia acuzațiile Ucrainei „sunt total nefondate”.

„Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”, a adăugat Orbán. Kievul ar trebui mai degrabă să se îngrijoreze de „dronele ruseşti de la frontiera sa estică”, a mai spus premierul ungar.

Viktor Orbán chestionează suveranitatea Ucrainei

„Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană, noi suntem cei care o menţinem pe linia de plutire, deci nu ar trebui să se comporte ca şi cum ar fi”, a declarat şeful guvernului ungar. Mai mult, dacă „Occidentul ar decide mâine să nu-i mai acorde niciun forint, Ucraina s-ar prăbuşi”, a completat liderul conservator.

Nu este prima oară când Orbán nu neagă suveranitatea Ucrainei. El a observat de mai multe ori, de-a lungul timpului, că Ucraina nu poate pretinde că e o țară suverană din moment ce nu poate lupta împotriva Rusiei fără sprijinul Occidentului.

Context

Declarațiile premierului vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaștere în spaţiul său aerian.

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a răspuns acuzațiilor, afirmând că Zekenski începe să-și piardă mințile. Ulterior, armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă, două hărți despre care spune că reprezintă traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian.

