Se schimbă soarta războiului? Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei, conform BBC, relatează Rador Radio România.

Potrivit emisarului lui Donald Trump, președintele a autorizat astfel de atacuri, deși. uneori, Pentagonul nu a permis Ucrainei să le execute.

„Toți trebuie să respecte ceea ce spune președintele”

„Toți trebuie să respecte ceea ce spune președintele. El este Comandantul Suprem conform Constituției și toți i se subordonează”, a declarat reprezentantul special al președintelui SUA, Keith Kellogg (foto).

La întrebarea moderatoarei dacă poziția președintelui SUA este, într-adevăr, că Ucraina poate întreprinde lovituri la mare distanță împotriva Rusiei și că acestea au fost autorizate de președinte, Kellogg a oferit un răspuns clar:

„Cred că, citind ceea ce a spus el și citind ceea ce a spus vicepreședintele Vens, precum și secretarul Rubio, răspunsul este – da, folosiți capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există locuri intangibile”.

Meci de box între Kiev și Kremlin

Kremlinul a respins, duminică, ameninţările preşedintelui ucrainean, care i-a pus în gardă pe oficialii ruși să afle unde sunt adăposturile antiaeriene. Rusia apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte, relatează Reuters.

Pe de altă parte, Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat săptămâna trecută Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte. Iar oficialii de la Kremlin ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiiunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a oferit un răspuns. ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Donald Trump s-a sucit la 180 de grade

Pe 23 septembrie, Donald Trump făcea o declarație surprinzătoare. Practic încuraja Ucraina să riposteze cu ajutorul Uniunii Europene.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt o opțiune foarte realistă. De ce nu?

Rusia luptă de 3 ani și jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu distinge Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”.

Este momentul ideal ca Ucraina să acționeze, crede liderul de la Casa Albă

Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe, localități și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război… Faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează. Și toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război. Unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare și devine din ce în ce mai bună. Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală. Și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!

Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă. Iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”, spunea Trump, pe rețeaua Truth Social.

