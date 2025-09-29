Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îi dă mână liberă lui Zelenski. A autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei

Donald Trump îi dă mână liberă lui Zelenski. A autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei

29 sept. 2025, 11:41, Știri externe
Donald Trump îi dă mână liberă lui Zelenski. A autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1309. Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump

Se schimbă soarta războiului? Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei, conform BBC, relatează Rador Radio România.

Potrivit emisarului lui Donald Trump, președintele a autorizat astfel de atacuri, deși. uneori, Pentagonul nu a permis Ucrainei să le execute.

„Toți trebuie să respecte ceea ce spune președintele”

„Toți trebuie să respecte ceea ce spune președintele. El este Comandantul Suprem conform Constituției și toți i se subordonează”, a declarat reprezentantul special al președintelui SUA, Keith Kellogg (foto).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, la Roma, Italia, pe 9 iulie 2025.

La întrebarea moderatoarei dacă poziția președintelui SUA este, într-adevăr, că Ucraina poate întreprinde lovituri la mare distanță împotriva Rusiei și că acestea au fost autorizate de președinte, Kellogg a oferit un răspuns clar:

„Cred că, citind ceea ce a spus el și citind ceea ce a spus vicepreședintele Vens, precum și secretarul Rubio, răspunsul este – da, folosiți capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există locuri intangibile”.

Meci de box între Kiev și Kremlin

Kremlinul a respins, duminică, ameninţările preşedintelui ucrainean, care i-a pus în gardă pe oficialii ruși să afle unde sunt adăposturile antiaeriene. Rusia apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte, relatează Reuters.

Pe de altă parte, Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat săptămâna trecută Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte. Iar oficialii de la Kremlin ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiiunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a oferit un răspuns. ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Donald Trump s-a sucit la 180 de grade

Pe 23 septembrie, Donald Trump făcea o declarație surprinzătoare. Practic încuraja Ucraina să riposteze cu ajutorul Uniunii Europene.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt o opțiune foarte realistă. De ce nu?

Rusia luptă de 3 ani și jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu distinge Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”.

Este momentul ideal ca Ucraina să acționeze, crede liderul de la Casa Albă

Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe, localități și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război… Faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează. Și toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război. Unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare și devine din ce în ce mai bună. Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală. Și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!

Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă. Iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”, spunea Trump, pe rețeaua Truth Social.

RECOMANDAREA AUTORULUI

The Times: Trump doar vorbește, nu va trimite trupe în Ucraina /Pare să îl susțină pe Zelenski, de fapt, le transmite EUROPENILOR că este războiul lor

Lukașenko îi face o propunere „bună” lui Zelenski. „Volodimir Oleksandrovici trebuie să se CALMEZE”

Citește și

EXTERNE Întâlnire Trump-Netanyahu. Ce propunere pentru PACE în Fâșia Gaza are pregătită liderul de la Casa Albă
12:47
Întâlnire Trump-Netanyahu. Ce propunere pentru PACE în Fâșia Gaza are pregătită liderul de la Casa Albă
EXTERNE Michel Barnier devine deputat la 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională/ Fostul PREMIER al Franței a înregistrat o performanță notabilă
12:34
Michel Barnier devine deputat la 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională/ Fostul PREMIER al Franței a înregistrat o performanță notabilă
EXTERNE Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri
12:19
Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri
INTERVIU EXCLUSIV PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
12:18
PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
EXTERNE Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță”
12:04
Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță”
EXTERNE Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”
11:49
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”
Mediafax
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
O studentă la medicină a fost găsită fără viață, într-o pădure! Carolina avea doar 20 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Mărturia sfâșietoare a mamei rapperului înjunghiat mortal în inimă: "Fiul meu era foarte fericit în ziua în care a murit, totul mergea bine și i s-a smuls totul". Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua tragediei cu Joshua Ribera? Ultimele cuvinte au distrus-o
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Aliatul din bucătărie pentru sănătatea metabolică și tensiunea arterială