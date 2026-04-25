Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán părăsește și Parlamentul Ungariei, după 36 de ani de putere. Caută azil politic în SUA?

Viktor Orbán părăsește și Parlamentul Ungariei, după 36 de ani de putere. Caută azil politic în SUA?

Decizie radicală a premierului maghiar Viktor Orbán după înfrângerea categorică la alegerile generale din 12 aprilie. Liderul de la Budapesta a anunțat, sâmbătă, că nu va prelua mandatul de deputat câștigat la alegerile în care Fidesz a fost învins de partidul de opoziție Tisza, înființat cu doar 2 ani în urmă. Premierul a oferit o explicație, însă presa de investigație de la Budapesta susține că adevăratul motiv este unul exploziv. 

Liderul Fidesz părăsește Parlamentul Ungariei după 36 de ani de mandate consecutive și 16 ani la putere ca premier.

„Eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale”

„Eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale”, transmite Orban într-un scurt clip video difuzat pe o rețea de socializare.

„Deoarece mandatul pe care l-am obținut în calitate de cap de listă pe platforma Fidesz – KDNP este în realitate un mandat parlamentar al Fidesz, am decis să-l înapoiez”, anunță într-o înregistrare video postată pe Facebook Viktor Orban.

„În acest moment, eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale”, conchide politicianul conservator.

Presa de investigație: Orbán caută adăpost în SUA în fața procurorilor

Jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi a dezvăluit conversațiile ministrului maghiar de Externe, Peter Szijjarto, cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Acestea arată o colaborare extrem de strânsă a celor doi șefi ai diplomației. Panyi a comentat decizia premierului maghiar, care în opinia sa are o altă explicație.

Astfel, Panyi susține că demisia longevivului premier din Parlament este legată de planurile de a călători pentru o perioadă mai lungă în SUA, țara unde s-au mutat fiica și ginerele lui. Acolo, Orban s-ar putea adăposti de procurorii maghiari, spune jurnalistul.

La Budapesta s-a încheiat o epocă

Premierul a cumulat două decenii în fruntea Ungariei (primul mandat a fost obținut în perioada 1998-2002, continuând apoi neîntrerupt din 2010 până în acest an). Însă, acum a suferit o înfrângere categorică în fața fostului membru Fidesz,. Peter Magyar.

În numai 2 ani de la înființarea partidului conservator Tisza, Magyar s-a impus la scrutinul parlamentar din 12 aprilie cu un scor indubitabil. Noul partid de guvernământ a obținut și majoritatea parlamentară necesară pentru a efectua schimbări legislative majore.

