Ultima „victorie“ a lui Orban ca premier: Ungaria a început să primească, din nou, petrol rusesc prin conducta „Drujba“
Primele transporturi de țiței au ajuns în Ungaria și Slovacia prin conducta „Drujba“, a anunțat joi grupul energetic maghiar MOL.

„Grupul Mol a primit, astăzi, petrol la stațiile de pompare din Fényeslitke și Budkovce. Transportul de petrol prin sistemul de conducte Drujba a fost astfel reluat către Ungaria și Slovacia, după o pauză de aproape trei luni”, se arată în comunicatul companiei.

După oprirea conductei de petrol „Drujba” la sfârșitul lunii ianuarie, Grupul Mol s-a adresat, la jumătatea lunii februarie, Ministerului Energiei al Ungariei pentru a solicita eliberarea rezervelor strategice de petrol, în scopul menținerii securității aprovizionării în regiune și pentru a organiza aprovizionarea rafinăriilor sale cu țiței pe cale maritimă, în vederea compensării cantităților pierdute. O parte din rezervele strategice au fost deja utilizate, scrie hirado.hu.

Avaria conductei de petrol a fost atribuită unui atac cu drone rusești, iar întârzierea reparațiilor a fost justificată prin durata necesară a lucrărilor.

În această dimineață, Ministerul Economiei de la Bratislava, a confirmat că Slovacia a început să primească țiței prin conducta Drujba.

„Ministerul Economiei informează că astăzi, la ora 2:00 (00:00 GMT), a fost reluată recepția de petrol în Slovacia prin conductă Drujba”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Conducta, care a încetat să transporte petrol din Rusia către Europa Centrală după ce a fost avariată într-un atac rusesc în ianuarie, a devenit subiectul unei dispute aprinse între Ucraina și Ungaria. Budapesta, care primește marea majoritate a petrolului său de la Moscova, a acuzat Kievul de reparații lente și ulterior a respins un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, aprobat inițial de liderii blocului comunitar la un summit din decembrie.

