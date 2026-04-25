Un incident care a șocat toată lumea s-a întâmplat la prestigiosul maraton Two Oceans Marathon din Africa de Sud, unde doi bărbați au fost descalificați după ce s-a descoperit că au concurat ilegal la categoria feminină folosind numerele de concurs și numele unor prietene, scrie CNN.

Cursa Two Oceans este unul dintre cele mai emblematice maratoane din țara sud-africană și include un ultramaraton de 56 de kilometri și un semimaraton de 21,1 kilometri. Acest eveniment atrage anual peste 16.000 de participanți.

Cei doi bărbați, Luke Jacobs și Nic Bradfield, care au terminat pe locurile șapte, respectiv 10, au fost descalificați după ce un membru al comisiei de maraton a descoperit înșelăciunea.

Schimbarea de numere la maratoane cu un alt maratonist a devenit o practică frecventă, a declarat Stuart Mann, unul dintre organizatorii maratonului Two Oceans. Mann a fost avertizat asupra uneia dintre schimbări după ce Jacobs a postat pe rețelele de socializare fotografii cu el în timpul cursei, iar oamenii au observat că pe bilet era afișat numele „Larissa”.

„Am făcut o eroare de judecată și nu am luat în considerare consecințele. Nu ar fi trebuit să particip”, a spus Jacobs într-o scrisoare de scuze.