Rebelul Uniunii Europene nu își dezminte renumele și lansează o nouă rafală de atacuri la adresa liderilor de la Bruxelles. Tema este războiul din Ucraina, care a declanșat un adevărat Război Rece între Casa Albă și Comisia Europeană. Donald Trump și Ursula von der Leyen au poziții diametral opuse în

„Dacă războiul continuă, Uniunea Europeană este o rață șchioapă, incapabilă să se miște pentru că depinde de Statelor Unite din punct de vedere al apărării, a subliniat duminică premierul maghiar, la o reuniune de la Kötcse, judeţul Somogy, organizată de Fundația pentru Ungaria Civică, potrivit Rador.

UE nu există fără SUA în chestiunea Ucraina, sugerează liderul conservator

La evenimentul fundaţiei FIDESZ, transmis online, Viktor Orbán, cunoscut pentru discursul său suveranist – conservator, a observat că practic liderii de la Bruxelles nu sunt în poziția de a nu depinde de abordarea lui Donald Trump. În viziunea lui Orban, UE ar trebui să încheie un acord de securitate cu Rusia, nepermițând Ucrainei să devină membră NATO.

„UE nu numai că nu poate reglementa situaţia din Ucraina fără Statele Unite, dar nu îşi poate menține nici propria securitate și din cauza vulnerabilității sale în materie de securitate, nu poate urma o politică comercială autonomă, lucru evident în negocierile privind tarifele vamale.

Europa nu ar trebui să „bată la ușă” la Washington, ci ar trebui să meargă la Moscova și să încheie un acord de securitate Uniunea Europeană-Rusia, în care s-ar declara că Ucraina nu va fi membră nici a NATO, nici a Uniunii Europene, în timp ce ar putea exista un acord de cooperare strategică între Ucraina și Uniunea Europeană, pe care Ungaria l-ar susține”, a afirmat liderul de la Budapesta.

Continuarea războiului – o strategie europeană nereușită

În opinia politicianului, Ungaria nu vrea să „îi împingă pe ucraineni în neant”. „Nu suntem anti-ucraineni, vrem să oferim Ucrainei un viitor și o perspectivă, deoarece o Ucraină în colaps este un pericol uriaș în vecinătatea noastră estică. Continuarea războiului este o strategie europeană nereușită”, mai explică Orbán.

„Singurul lucru pe care președintele SUA îl poate face este să comande o cafea și să-și asculte subordonații europeni. Asta se întâmplă. Și dacă nu facem o schimbare, așa va rămâne”, a mai spus premierul Ungariei.

