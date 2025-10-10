Prima pagină » Știri externe » Vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace

Vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace

În cursul zilei de vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. În cazul acestui tip de premiu, decizia va fi luată de un Comitet Nobel norvegian și nu unul din Suedia, așa cum s-a practicat până acum. De menționat faptul că Donald Trump, președintele SUA, este considerat de unii ca un posibil câștigător al acestei distincții.

Premiul Nobel pentru Pace va fi acordat într-o formă specială, de un Comitet Nobel norvegian care este, de regulă, format din politicieni pensionați. Câștigătorul va fi anunțat în cursul acestei după-amiezi. La momentul actual, acest comitet este ocndus de şeful filialei norvegiene a PEN International, iar unul dintre ceilalți membri este un academician.

Toate persoanele care fac parte din acest comitet sunt propuse de formațiuni politice din Norvegia.

Donald Trump se află printre posibilii câștigători ai acestui premiu

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, este considerat de unii drept un posibil câștigător al acestei distincții. Drept este că președintele american a vorbit public despre acest aspect, menționând faptul că și-ar dori ca acest premiu să ajungă în posesia sa, chiar și în condițiile în care declarase explicit că nu ar ține neapărat să îl primească. Mai multe informații pot fi consultate AICI.

Cum se acordă premiul?

Totuși, acest premiu „trebuie plasat în contextul actual”, susține Kristian Berg Harpviken, secretarul comitetului de premiere.

„Ei vor analiza lumea, vor vedea ce se întâmplă, care sunt tendinţele globale, care sunt principalele preocupări, care sunt procesele cele mai promiţătoare pe care le vedem. Iar procesele pot însemna orice, de la un proces de pace specific la un nou tip de acord internaţional care este în curs de elaborare sau care a fost adoptat recent”, a spus Kristian Berg Harpviken, arată News.ro.

În 2025 există 338 de nominalizaţi. Câștigătorul va primi o medalie, o diplămă, 1,19 milioane de dolari (11 milioane de coroane suedeze). De altfel, ceremonia decernării va fi susținută pe 10 decembrie 2025, la Primăria din Oslo.

Printre nominalizați se află: președintele american Donald Trump, Irwin Cotler (avocatul canadian pentru drepturile omului), Chow Hang-tung (activist din Hong Kong aflat în închisoare), NATO, Curtea Penală Internațională.

