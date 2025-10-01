Prima pagină » Știri externe » Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT

01 oct. 2025, 19:12, Știri externe
Premierul slovac Robert Fico nu va participa miercuri la un summit al Uniunii Europene de la Copenhaga, a anunțat biroul său, invocând motive de sănătate legate de tentativa de asasinat de anul trecut.

La Copenhaga, premierul Slovaciei Robert Fico urma să participe la o reuniune informală a liderilor statelor Uniunii Europene. În plus, Fico urma să aibă prima întâlnire bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz.

Pasagerii se îmbarcaseră în avion, dar decolarea a fost întârziată în mod repetat, apoi anulată

Fico luase parte la o ședință a cabinetului mai devreme în acea zi, dar călătoria la Copenhaga a fost anulată, invocând problemele de sănătate de care Fico încă ar mai suferi după tentativa de asasinat a cărei țintă a fost anul trecut.

Potrivit TV JOJ24, un post de televiziune privat care avea un reporter la bordul avionului guvernamental, pasagerii se îmbarcaseră în avion, dar decolarea a fost apoi întârziată în mod repetat, înainte de a fi în cele din urmă anulată.

„Prim-ministrul Robert Fico nu a putut să participe la summit din cauza problemelor de sănătate înrăutățite legate de atacul de anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alexander Kovac pentru presa slovacă.

El a refuzat să ofere mai multe detalii despre starea prim-ministrului.

La Copenhaga, Fico trebuia să participe la reuniunea informală a liderilor UE și să aibă prima sa întâlnire bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz de la preluarea mandatului de către Merz.

Problemele de sănătate ale lui Fico, un subiect sensibil în Slovacia

Fico a supraviețuit tentativei de asasinat din mai 2024 din orășelul Handlova din Slovacia – când a fost împușcat de aproape de patru ori iar gloanțele l-au lovit în abdomen și intestine – dar a fost în stare critică și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

El sa putut întoarce la muncă la doar câteva luni după atac.

Fico și-a scurtat frecvent sau a anulat aparițiile publice, invocând adesea probleme vagi de sănătate.

La începutul acestui an, în mai, prim-ministrul slovac a recunoscut pentru prima dată că încă suferă de complicații de pe urma rănilor.

„Sunt lucruri legate de atac care uneori mă fac să-mi fie imposibil să stau într-o mașină timp de patru ore. Asta este tot ce voi spune”, a spus el reporterilor, sugerând că problemele sunt legate de digestie.

Starea sănătății lui Fico este în continuare un subiect sensibil în politica slovacă, în contextul în care el conduce o coaliție guvernamentală polarizată, adesea în conflict cu Bruxelles-ul în ceea ce privește statul de drept și politica externă, notează Euractiv.

