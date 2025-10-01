Premierul slovac Robert Fico nu va participa miercuri la un summit al Uniunii Europene de la Copenhaga, a anunțat biroul său, invocând motive de sănătate legate de tentativa de asasinat de anul trecut.
La Copenhaga, premierul Slovaciei Robert Fico urma să participe la o reuniune informală a liderilor statelor Uniunii Europene. În plus, Fico urma să aibă prima întâlnire bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz.
Fico luase parte la o ședință a cabinetului mai devreme în acea zi, dar călătoria la Copenhaga a fost anulată, invocând problemele de sănătate de care Fico încă ar mai suferi după tentativa de asasinat a cărei țintă a fost anul trecut.
Potrivit TV JOJ24, un post de televiziune privat care avea un reporter la bordul avionului guvernamental, pasagerii se îmbarcaseră în avion, dar decolarea a fost apoi întârziată în mod repetat, înainte de a fi în cele din urmă anulată.
„Prim-ministrul Robert Fico nu a putut să participe la summit din cauza problemelor de sănătate înrăutățite legate de atacul de anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alexander Kovac pentru presa slovacă.
El a refuzat să ofere mai multe detalii despre starea prim-ministrului.
La Copenhaga, Fico trebuia să participe la reuniunea informală a liderilor UE și să aibă prima sa întâlnire bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz de la preluarea mandatului de către Merz.
Fico a supraviețuit tentativei de asasinat din mai 2024 din orășelul Handlova din Slovacia – când a fost împușcat de aproape de patru ori iar gloanțele l-au lovit în abdomen și intestine – dar a fost în stare critică și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.
El s–a putut întoarce la muncă la doar câteva luni după atac.
Fico și-a scurtat frecvent sau a anulat aparițiile publice, invocând adesea probleme vagi de sănătate.
La începutul acestui an, în mai, prim-ministrul slovac a recunoscut pentru prima dată că încă suferă de complicații de pe urma rănilor.
„Sunt lucruri legate de atac care uneori mă fac să-mi fie imposibil să stau într-o mașină timp de patru ore. Asta este tot ce voi spune”, a spus el reporterilor, sugerând că problemele sunt legate de digestie.
Starea sănătății lui Fico este în continuare un subiect sensibil în politica slovacă, în contextul în care el conduce o coaliție guvernamentală polarizată, adesea în conflict cu Bruxelles-ul în ceea ce privește statul de drept și politica externă, notează Euractiv.
Foto: Profimedia
