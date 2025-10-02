Vladimir Putin acuză Ucraina de atacuri asupra Centralei nucleare Zaporojie /Avertismentul liderului Rusiei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat joi Ucraina asupra riscurilor atacurilor cu rachete în zona Centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul armatei ruse, subliniind că Moscova ar putea riposta asupra unităților atomice administrate de Kiev.

”Combatanții ucraineni încearcă să atace Centrala atomică Zaporojie. În general, situația de acolo este sub control. Este absurd să fim acuzați noi că ne atacăm singuri pozițiile. Este un joc periculos. Să nu uităm că au și ucrainenii centrale nucleare funcționale aflate sub controlul lor. Ce ne oprește să ripostăm simetric?! Să se gândească la acest lucru!”, a declarat Vladimir Putin, conform agențiilor de presă Interfax și Reuters, în discursul rostit la Forumul Valdai.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc în mod constant de atacurile asupra Centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflată sub controlul armatei ruse. Ucraina, susținută militar de Uniunea Europeană și NATO, depune eforturi pentru a demonstra rezultate în efortul de respingere a invaziei militare ruse.

De altfel, Vladimir Putin a avertizat că Rusia urmărește atent militarizarea Europei și va avea o reacție determinată dacă apar amenințări.

”Observăm atent militarizarea Europei, care a început să se accelereze. Sunt doar simple vorbe sau este ceva serios? Se spune că armata germană trebuie să fie cea mai puternică din Europa. Noi am ascultat atent acest lucru pentru a încerca să aflăm ce vor de fapt. Nu cred că are nimeni dubii că reacția Rusiei nu se va lăsa așteptată. Reacția la aceste amenințări va fi destul de convingătoare”, a subliniat președintele Rusiei.

Vladimir Putin a semnalat că se pregătește pentru orice scenariu, în contextul mediului global actual marcat de schimbări rapide și dramatice.

”Am subliniat în repetate rânduri că trăim într-o perioadă în care totul se schimbă foarte rapid, iar aceste schimbări sunt adesea dramatice. Desigur, niciunul dintre noi nu prezice pe deplin viitorul, dar acest lucru nu ne scutește de responsabilitatea de a fi pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla”, a subliniat Putin.

