Vladimir Putin, îmbrăcat în UNIFORMĂ militară la manevrele „Zapad-2025”

Președintele rus Vladimir Putin a apărut îmbrăcat în uniformă militară la manevrele strategice comune cu Belarus „Zapad-2025” pe 16 septembrie.

Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vizitat terenul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod în ultima zi a exercițiilor, care s-au desfășurat pe 41 de terenuri de antrenament din Rusia și Belarus și care au implicat aproximativ 100.000 de militari.

„Planurile pentru exerciții se bazează pe experiența acumulată în cursul (războiului din Ucraina)”, a spus Putin. El a adăugat că manevrele au avut ca scop consolidarea apărării Rusiei și Belarusului împotriva „oricărei agresiuni”.

Putin a inspectat echipamentul militar expus, inclusiv motociclete, quad-uri, sisteme radar și arme anti-drone.

Peste 400 de exponate – atât armament cât și tehnologie – au fost prezentate, unele fiind deja desfășurate în Ucraina, potrivit presei de stat, notează The Kyiv Independent.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov i-a spus lui Putin că exercițiile au început pe 12 septembrie și au implicat peste 10.000 de sisteme de arme și 247 de nave militare.

„Îi cer ministrului Apărării să raporteze cu privire la pregătirea trupelor pentru partea finală a exercițiului”, a spus Putin, urându-le participanților „mult noroc”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia