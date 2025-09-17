Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin, îmbrăcat în UNIFORMĂ militară la manevrele „Zapad-2025”

Vladimir Putin, îmbrăcat în UNIFORMĂ militară la manevrele „Zapad-2025”

17 sept. 2025, 21:28, Știri externe
Vladimir Putin, îmbrăcat în UNIFORMĂ militară la manevrele
Galerie Foto 15

Președintele rus Vladimir Putin a apărut îmbrăcat în uniformă militară la manevrele strategice comune cu Belarus „Zapad-2025” pe 16 septembrie.

Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vizitat terenul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod în ultima zi a exercițiilor, care s-au desfășurat pe 41 de terenuri de antrenament din Rusia și Belarus și care au implicat aproximativ 100.000 de militari.

„Planurile pentru exerciții se bazează pe experiența acumulată în cursul (războiului din Ucraina)”, a spus Putin. El a adăugat că manevrele au avut ca scop consolidarea apărării Rusiei și Belarusului împotriva „oricărei agresiuni”.

Putin a inspectat echipamentul militar expus, inclusiv motociclete, quad-uri, sisteme radar și arme anti-drone.

Peste 400 de exponate – atât armament cât și tehnologie – au fost prezentate, unele fiind deja desfășurate în Ucraina, potrivit presei de stat, notează The Kyiv Independent.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov i-a spus lui Putin că exercițiile au început pe 12 septembrie și au implicat peste 10.000 de sisteme de arme și 247 de nave militare.

„Îi cer ministrului Apărării să raporteze cu privire la pregătirea trupelor pentru partea finală a exercițiului”, a spus Putin, urându-le participanților „mult noroc”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia

Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”

Citește și

VIDEO Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
22:25
Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul
EXTERNE Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA
21:53
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA
NEWS ALERT Rezerva Federală răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată”
21:33
Rezerva Federală răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată”
EXTERNE Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani
20:31
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani
VIDEO Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare
19:26
Friedrich Merz a anunțat, în Bundestag, „toamna REFORMELOR sociale” /Opoziția denunță cheltuielile excesive pentru apărare
EXTERNE Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
17:50
Mii de oameni protestează la LONDRA, în timp ce regele Charles și regina Camilla l-au primit pe președintele Trump la Windsor
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Evz.ro
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce i-a făcut artistul după atacul public e INCREDIBIL: "Urât spus. Eu nu știam cine e". Pus la zid pentru relațiile cu femei tinere, artistul a luat o DECIZIE DRASTICĂ 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Un cap mumificat din Bolivia, vechi de 350 de ani, nu este ce au crezut cercetătorii
ACTUALITATE Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
23:00
Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea”
ACTUALITATE Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
22:46
Misiune de sprijin UMANITAR. Zece pacienți din Gaza, aduși în țară pentru tratament
HOROSCOP Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
22:30
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
VIDEO Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
22:21
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere”
EMISIUNI „Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
„Marius Tucă Show” începe joi, 18 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
POLITICĂ Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?
21:58
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?