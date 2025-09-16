Prima pagină » Știri externe » Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”

Pentagonul a confirmat marți prezența unor oficiali militari americani ca observatori la manevrele „Zapad-2025” desfășurate de Rusia și Belarus.

Luni, oficiali militari americani au fost fotografiați în Belarus, în timp ce erau prezenți la exercițiile militare „Zapad-2025”, împreună cu observatori din alte țări.

Belarus este un aliat ferm al Rusiei și a servit drept teren de pregătire pentru invadarea Ucrainei de către Moscova, notează Reuters.

Anunțul Pentagonului

„Ambasada SUA din Minsk, Belarus, a primit o invitație ca atașatul nostru de apărare să participe la exercițiul militar ZAPAD-2025 din Belarus, ca parte a Zilei Vizitatorului Distins și am acceptat invitația, în lumina recentelor angajamente bilaterale productive dintre țările noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

„Prezența la exerciții este o practică obișnuită între armate, iar atașatul de apărare al SUA a făcut parte dintr-un grup mai mare de participanți militari internaționali. Atașatul recent numit a putut participa alături cu atașatul care pleacă de la post.”

Ministrul belarus al Apărării Viktor Khrenikov i-a întâmpinat personal pe cei doi ofițeri americani, care i-au strâns mâna și, vorbind în limba rusă, i-au mulțumit pentru invitație.

Ministrul adjunct rus al Apărării, Yunus-Bek Yevkurov, a fost de asemenea prezent la exercițiile din Belarus.

Un oficial american din domeniul apărării, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat că ultima dată când SUA a avut observatori la exercițiile Zapad a fost în 2021.

Prezența ofițerilor americani este cel mai recent semn că Washingtonul încearcă să îmbunătățească legăturile cu Belarus.

Analiștii occidentali de politică externă speculează că Trump ar putea încerca să îndepărteze Belarusul de Rusia, o strategie considerată puțin probabil să aibă succes, sau să exploateze legăturile strânse ale Belarusului cu Moscova pentru a promova un acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, Trump a ridicat sancțiunile împotriva companiei aeriene naționale belaruse Belavia, permițându-i să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

El a făcut acest lucru după ce președintele din Belarus Aleksander Lukașenko a fost de acord să elibereze 52 de prizonieri, inclusiv jurnaliști și oponenți politici.

Foto: Profimedia

