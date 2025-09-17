India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia

Militari indieni au participat la exercițiile militare Zapad-2025, conduse de Rusia, a anunțat agenția de stat rusă TASS, subliniind legăturile strânse ale Moscovei cu New Delhi. Relația dintre India și SUA, în ultima perioadă, a fost din ce în ce mai tensionată, după impunerea unor tarife vamale substanțiale de către președintele american Donald Trump.

Ministerul Apărării din India a confirmat că a trimis 65 de membri ai forțelor armate pentru a participa la exercițiul Zapad 2025, potrivit aljazeera.com.

exercițiile militare La, Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice rusești, ca parte a unor exerciții militare comune, care au inclus și lansarea rachetei hipersonice Oreshnik , testată de Moscova anul trecut în r ăzboiul cu Ucraina.

Nu este prima dată c ând India particip ă la exerciții militare rusești.

În 2021, cu pu țin timp înainte de invazia la scar ă largă a Ucrainei de către Rusia, New Delhi a declarat că a trimis un număr nespecificat de trupe în regiunea Volgograd din Rusia pentru a se al ătura activităților legate de „opera țiuni antiteroriste și convenționale”.

Însă ultimele exerciții au loc într-un moment în care relațiile dintre India și SUA sunt tensionate din cauza achizițiilor continue de petrol din Rusia de către New Delhi, în timpul războiului împotriva Ucrainei, și într-un moment în care Europa este îngrijorată de provocările venite din partea Moscovei.

India, „ prinsă” î ntre Rusia și SUA

Participarea Indiei la exerciții are loc într-un moment în care aceasta încearcă să jongleze între relațiile tradiționale calde cu Rusia, care datează din fosta URSS, și legăturile din ce în ce mai strânse cu SUA.

Pe tot parcursul Războiului Rece, India a ales să rămână nealiniată, dar și-a procurat majoritatea armelor din Uniunea Sovietică. Majoritatea echipamentelor de apărare actuale ale orașului New Delhi au fost achiziționate de la Moscova, dar în ultimele două decenii India a încercat să-și diversifice importurile de arme.

Totuși, participarea Indiei, prin militari ai Regimentului Kumaon – care vizează consolidarea „spiritului de cooperare și încredere reciprocă” cu Rusia – a stârnit nedumerire pe fondul semnelor că SUA ar putea pierde un aliat cheie în Asia, considerat o contrapondere importantă față de China .

E xercițiile multinaționale sunt concepute pentru a intimida Europa

Analiștii militari occidentali sunt de părere că exercițiile multinaționale sunt concepute pentru a intimida Europa. Săptămâna trecută, Polonia și NATO au declarat că au doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

Prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Apărării din Belarus a confirmat că utilizarea armelor nucleare tactice a fost exersată odată cu desfășurarea rachetei balistice hipersonice Oreshnik a Rusiei , lansată de Moscova asupra Ucrainei pentru prima dată pe 21 noiembrie anul trecut.

Alexander Lukașenko a declarat că este firesc ca armele nucleare tactice rusești să facă parte și ele din exercițiile militare de cinci zile care s-au încheiat marți.

„Exersăm totul acolo. Și ei (n.red. – Occidentul) știu asta; nu o ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea. Altfel, de ce s-ar afla pe teritoriul belarus? Dar nu avem absolut deloc de gând să amenințăm pe nimeni cu așa ceva”, a declarat Lukașenko, citat de agenția de știri de stat belarusă BelTA.

Putin: „ 100.000 de soldați au participat la exercițiile Zapad (Vest) 2025 ”

Președintele rus Vladimir Putin, care a efectuat o vizită surpriză în regiunea Nijni Novgorod pentru a observa exercițiul, a declarat că 100.000 de soldați au participat la exercițiile Zapad (Vest) 2025.

Îmbrăcat în ținută militară, Putin a ascultat informările ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, și ale adjunctului său. Președintele a declarat că exercițiile au avut ca scop exersarea elementelor de apărare a „statului unional” dintre Rusia și Belarus.

Marți, SUA a confirmat că oficialii săi militari au observat exercițiile militare în ziua precedentă, după ce au acceptat o invitație la evenimentul din Belarus.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Pentagonul a acceptat invitația „în lumina recentelor angajamente bilaterale productive dintre țările noastre”, adăugând că „este o practică obișnuită între armate”.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: