Prima pagină » Actualitate » India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia

India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia

Cristian Lisandru
17 sept. 2025, 10:42, Actualitate
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia

Militari indieni au participat la exercițiile militare Zapad-2025, conduse de Rusia, a anunțat agenția de stat rusă TASS, subliniind legăturile strânse ale Moscovei cu New Delhi. Relația dintre India și SUA, în ultima perioadă, a fost din ce în ce mai tensionată, după impunerea unor tarife vamale substanțiale de către președintele american Donald Trump.

Ministerul Apărării din India a confirmat că a trimis 65 de membri ai forțelor armate pentru a participa la exercițiul Zapad 2025, potrivit aljazeera.com.

  • La exercițiile militare, Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice rusești, ca parte a unor exerciții militare comune, care au inclus și lansarea rachetei hipersonice Oreshnik, testată de Moscova anul trecut în războiul cu Ucraina.
  • Nu este prima dată când India participă la exerciții militare rusești.
  • În 2021, cu puțin timp înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, New Delhi a declarat că a trimis un număr nespecificat de trupe în regiunea Volgograd din Rusia pentru a se alătura activităților legate de „operațiuni antiteroriste și convenționale”.

Însă ultimele exerciții au loc într-un moment în care relațiile dintre India și SUA sunt tensionate din cauza achizițiilor continue de petrol din Rusia de către New Delhi, în timpul războiului împotriva Ucrainei, și într-un moment în care Europa este îngrijorată de provocările venite din partea Moscovei.

India, prinsă” între Rusia și SUA

Participarea Indiei la exerciții are loc într-un moment în care aceasta încearcă să jongleze între relațiile tradiționale calde cu Rusia, care datează din fosta URSS, și legăturile din ce în ce mai strânse cu SUA.

Pe tot parcursul Războiului Rece, India a ales să rămână nealiniată, dar și-a procurat majoritatea armelor din Uniunea Sovietică. Majoritatea echipamentelor de apărare actuale ale orașului New Delhi au fost achiziționate de la Moscova, dar în ultimele două decenii India a încercat să-și diversifice importurile de arme.

Totuși, participarea Indiei, prin militari ai Regimentului Kumaon – care vizează consolidarea „spiritului de cooperare și încredere reciprocă” cu Rusia – a stârnit nedumerire pe fondul semnelor că SUA ar putea pierde un aliat cheie în Asia, considerat o contrapondere importantă față de China .

Exercițiile multinaționale sunt concepute pentru a intimida Europa

Analiștii militari occidentali sunt de părere că exercițiile multinaționale sunt concepute pentru a intimida Europa. Săptămâna trecută, Polonia și NATO au declarat că au doborât drone rusești care au intrat în spațiul aerian polonez.

Prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Apărării din Belarus a confirmat că utilizarea armelor nucleare tactice a fost exersată odată cu desfășurarea rachetei balistice hipersonice Oreshnik a Rusiei , lansată de Moscova asupra Ucrainei pentru prima dată pe 21 noiembrie anul trecut.

Alexander Lukașenko a declarat că este firesc ca armele nucleare tactice rusești să facă parte și ele din exercițiile militare de cinci zile care s-au încheiat marți.

„Exersăm totul acolo. Și ei (n.red. – Occidentul) știu asta; nu o ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea. Altfel, de ce s-ar afla pe teritoriul belarus? Dar nu avem absolut deloc de gând să amenințăm pe nimeni cu așa ceva”, a declarat Lukașenko, citat de agenția de știri de stat belarusă BelTA.

Rusia a desfășurat bombardiere nucleare strategice Tu-22M3 în timpul exercițiilor militare Zapad-2025 | Foto – Profimedia Images

Putin: 100.000 de soldați au participat la exercițiile Zapad (Vest) 2025

Președintele rus Vladimir Putin, care a efectuat o vizită surpriză în regiunea Nijni Novgorod pentru a observa exercițiul, a declarat că 100.000 de soldați au participat la exercițiile Zapad (Vest) 2025.

Îmbrăcat în ținută militară, Putin a ascultat informările ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, și ale adjunctului său. Președintele a declarat că exercițiile au avut ca scop exersarea elementelor de apărare a „statului unional” dintre Rusia și Belarus.

Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

Marți, SUA a confirmat că oficialii săi militari au observat exercițiile militare în ziua precedentă, după ce au acceptat o invitație la evenimentul din Belarus.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Pentagonul a acceptat invitația în lumina recentelor angajamente bilaterale productive dintre țările noastre”, adăugând că „este o practică obișnuită între armate”.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
10:45
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
ACTUALITATE CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
10:21
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
ACTUALITATE Victor Ponta: „Războiul va fi pierdut de Europa și RUSIA. Vor câștiga America și China”
10:10
Victor Ponta: „Războiul va fi pierdut de Europa și RUSIA. Vor câștiga America și China”
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu
EXTERNE Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
10:42
Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
SPORT Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
10:35
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
EXTERNE China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile
10:22
China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile
EXTERNE ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza
10:08
ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza
POLITICĂ Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an
09:58
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an
UPDATE Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”
09:53
Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”