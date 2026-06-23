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Volodimir Zelenski nu va participa la conferința privind Reconstrucția Ucrainei din Polonia

Volodimir Zelenski nu va participa la conferința privind Reconstrucția Ucrainei din Polonia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la Conferința privind Reconstrucția Ucrainei 2026, organizată la Gdansk, Polonia, au anunțat marți autoritățile ucrainene. Iulia Svîrîdenko va conduce delegația ucraineană la Gdansk.

„Voi conduce delegația ucraineană și toată activitatea noastră la Conferința privind Reconstrucția Ucrainei 2026 de la Gdansk”, a declarat prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko.

Conferința are ca scop reunirea liderilor politici și a actorilor economici, în principal europeni, pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a Ucrainei.

Disputa privind UPA a influențat relațiile dintre Kiev și Varșovia

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat săptămâna trecută că îi retrage lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb.

Distincția i-a fost acordată de către fostul președinte polonez, Andrzej Duda, drept recunoaștere pentru relațiile prietenoase profunde cu Polonia, pentru dezvoltarea cooperării în numele democrației, păcii și securității în Europa și pentru apărarea drepturilor omului.

Volodimir Zelenski a primit cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb.

Președintele actual al Poloniei a propus retragerea distincției acordate președintelui ucrainean, după ce acesta a semnat un decret care a omagiat Armata Insurecțională Ucraineană.

Aceasta a fost o organizație naționalistă ucraineană pe durata celui de-al Doilea Război Mondial. Deși este considerată un simbol al rezistenței antisovietice, în Polonia, organizația este acuzată de masacre comise împotriva populației poloneze.

După decizia lui Karol Nawrocki, Volodimir Zelenski a returnat distincția în acest weekend. Gestul a fost urmat de foștii președinți ucraineni Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Petro Poroșenko.

Declarații ale lui Volodimir Zelenski

„Noi apărăm Polonia, noi apărăm Europa chiar acum, nu invers. Soldații noștri o apără, iar ucrainenii mor”, a pledat Zelenski duminică.

„Radicalizați societatea. Unde va duce această ură socială?”, a declarat Volodimir Zelenski.

Donald tusk cere „de-escaladarea”

Guvernul polonez consideră găzduirea conferinței un succes politic și economic și speră să consolideze pozișia Poloniei în procesul viitoarei reconstrucții a Ucrainei.

Premierul Donald Tusk, susținător al Ucrainei și aflat în conflict politic cu președintele Karol Nawrocki, a cerut „de-escaladarea”, atribuind însă responsabilitatea principală pentru tensiunile actuale Kievului.

Contextul conferinței

Conferința privind Reconstrucția Ucrainei, organizată anterior la Roma, Berlin și Lugano, a devenit un eveniment internațional important pentru mobilizarea donatorilor. Polonia găzduiește peste 1,5 milioane de ucraineni, iar în ultima perioadă au avut loc mai multe incidente anti-ucrainene.

Din perspectiva Poloniei, acțiunile UPA reprezintă epurări etnice menite să creeze un teritoriu ucrainean omogen și sunt considerate genocid.

Ucraina recunoaște masacrele din Volînia, dar respinge termenul de genocid, preferând să descrie evenimentele drept un conflict tragic petrecut în contextul războiului.

Kievul consideră, de asemenea, numărul victimelor prezentate de partea poloneză și amintește că mii de ucraineni au fost uciși în aceași perioadă.

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