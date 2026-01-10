Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara.

„Străzile din Teheran și orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate.

Libertatea de a vorbi, de a se aduna, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber.

Europa este pe deplin alături de ei”, a menţionat şefa Comisiei Europene pe platforma socială X.

„Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstraţii legitime”, a adăugat Von der Leyen.

De asemenea, ea a cerut eliberarea imediată a demonstranţilor închişi şi restabilirea accesului la internet.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au emis vineri o declaraţie comună în care au solicitat autorităţilor din Iran să „se abţină de la violenţă”. Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susţinut joi protestatarii – atrăgându-şi astfel reproşurile misiunii iraniene la UE.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat sprijinul ferm faţă de protestatari, iar secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat sâmbătă sprijinul SUA pentru poporul iranian.

