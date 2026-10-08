WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat”

Scandalurile par să se țină lanț de Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. După controversele provocare în Grecia, cu repercusiuni în România și Bulgaria, Guilfoyle a pare într-o nouă dezvăluire incendiară a Wall Street Journal. Ambasadoarea americană la Atena i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui susținător financiar al lui Donald Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la cel ami înalt nivel al administrației americane.

Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare a Statelor Unite în Grecia și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., se află din nou în centrul unor noi dezvăluiri controversate privind relațiile sale financiare cu donatorii președintelui Trump. Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, diplomata i-ar fi solicitat 100.000 de dolari unui susținător al lui Donald Trump pentru achitarea unei datorii la American Express, cu numai șase zile înaintea audierii sale de confirmare în funcție.

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Banii ar fi trebuit transferați direct către compania emitentă a cardului, astfel încât tranzacția să nu apară în documentele financiare personale ale viitoarei ambasadoare.

„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii direct către American Express”, i-ar fi scris Guilfoyle pe aplicația Signal lui Eric Deters, avocat și fost candidat republican la Congres din Kentucky, potrivit mesajelor consultate de publicația americană. „Te rog”, ar fi adăugat aceasta.

Solicitarea venea după mai multe luni în care Deters încercase să obțină sprijinul lui Guilfoyle pentru rezolvarea unor probleme fiscale și juridice, mizând pe relațiile sale apropiate cu familia Trump și cu oficialii noii administrații republicane.

Potrivit investigației WSJ, bărbatul îi promisese până la un milion de dolari dacă intervențiile sale produceau rezultatele dorite. Pe 3 iulie 2025, cu șase zile înaintea audierii în Senat, Guilfoyle i-ar fi transmis un mesaj insistent, însoțit de instrucțiuni pentru efectuarea plății.

„Dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi. Ai putea pur și simplu să trimiți banii aici”, i-ar fi scris Guilfoyle indicând datele necesare transferului către American Express.

Deters a refuzat să efectueze plata, susținând că o asemenea tranzacție i-ar fi putut distruge căsnicia.

Dezvăluirile se bazează pe sute de mesaje, e-mailuri și documente analizate de jurnaliștii americani. Avocatul ambasadoarei contestă autenticitatea mesajelor, fără să precizeze însă care dintre acestea ar fi false.

„Toți îmi răspund imediat”. Cum ar fi promis Guilfoyle intervenții la FBI, Justiție și Fiscul american

Relația dintre Kimberly Guilfoyle și Eric Deters a început în 2020, când acesta a organizat Kentucky Freedom Fest, un eveniment politic lansat în perioada restricțiilor sanitare din pandemie.

Deters, în vârstă de 63 de ani, fost coproprietar al lanțului regional Snappy Tomato Pizza, susține că i-a plătit lui Guilfoyle aproximativ 300.000 de dolari pentru discursurile susținute la evenimentele sale.

El afirmă că Donald Trump Jr. ar fi primit 200.000 de dolari, iar Eric Trump încă 100.000 de dolari pentru participări similare.

În 2022, Deters a donat și 125.000 de dolari unui comitet politic care îl susținea pe Donald Trump, potrivit datelor Comisiei Electorale Federale. După victoria republicanului în alegerile prezidențiale din 2024, donatorul a început să îi solicite lui Guilfoyle ajutorul pentru mai multe dispute în care era implicat.

Una dintre acestea privea cazul medicului Abubakar Atiq Durrani, fugit din Ohio în Pakistan după ce fusese acuzat de efectuarea unor intervenții chirurgicale inutile asupra pacienților, inclusiv copii, în scopul fraudării asigurărilor.

Deters, care susține că oferă consultanță avocaților unor foști pacienți, dorea ca Departamentul american al Justiției să facă demersuri pentru extrădarea medicului. În paralel, încerca să obțină deschiderea unei investigații împotriva companiei MedPro Group, asigurătorul de malpraxis al acestuia, cu care se afla într-un conflict juridic.

Compania îl acuzase, la rândul său, de litigii abuzive, amenințări și șantaj, însă Deters a respins acuzațiile.

O altă solicitare viza o verificare fiscală legată de deducerile declarate de acesta după vânzarea participației sale într-o afacere de familie. Guilfoyle i-ar fi promis că poate interveni pe lângă persoane influente din administrația Trump, inclusiv directorul FBI, Kash Patel, și reprezentanți ai Departamentului Justiției.

„Toți secretarii, știi tu, de la Apărare, Transporturi, Trezorerie, Comerț, șeful fiscului, toți îmi răspund imediat”, i-ar fi transmis aceasta.

Într-un alt mesaj, l-ar fi menționat și pe șeful FBI: „A, da, îl uitam pe Kash Patel.”.Un purtător de cuvânt al FBI a declarat pentru WSJ că Guilfoyle nu a intervenit pe lângă Kash Patel.

Un episod documentat de publicație privește relația cu Billy Long, numit la conducerea fiscului american. În iunie 2025, Guilfoyle i-ar fi trimis acestuia o scrisoare prin care solicita atenție pentru problema fiscală a lui Deters.

„Don Jr. și cu mine suntem foarte apropiați de Eric Deters și de soția lui și știu că v-a trimis o scrisoare. Știu cât de ocupat sunteți, dar sper că îi puteți acorda puțin timp și atenție”, ar fi scris viitoarea ambasadoare.

Deters s-a arătat însă nemulțumit de lipsa rezultatelor și i-a reproșat sumele plătite anterior.

„Ți-am plătit 300.000 de dolari de-a lungul anilor. Până acum, nu am primit niciun favor. Nu sunt naiv și nici fraier. Am nevoie de rezultate”, i-ar fi transmis acesta.

Răspunsul atribuit lui Guilfoyle sugerează preocuparea sa față de existența unor dovezi scrise.

„Este foarte periculos. Sună-mă pe Signal și atât”, i-ar fi spus ea.

Într-un alt schimb de mesaje, Guilfoyle l-ar fi avertizat că discuțiile despre bani i-ar putea compromite numirea diplomatică.

„Ce coșmar! Chiar mă vei face să pierd postul de ambasadoare. Nu mai scrie”, i-ar fi transmis.

Potrivit WSJ, aceasta ar fi încercat și să îi faciliteze lui Deters o apariție în emisiunea lui Tucker Carlson, fost prezentator Fox News, apropiat de Trump, în schimbul unei promisiuni financiare de până la un milion de dolari.

Carlson a declarat că nu îl cunoaște pe Deters și că Guilfoyle nu are niciun rol în alegerea invitaților săi.

„Un milion de dolari pentru o apariție într-un podcast? Nu este ea ambasadoarea în Grecia? Este o nebunie totală”, a reacționat Tucker Carlson.

Avocatul ambasadoarei, Jesse Binnall, a apărat demersurile acesteia, afirmând că Guilfoyle a încercat să atragă atenția asupra acuzațiilor grave formulate împotriva medicului Durrani.

Probleme financiare, anchetă cerută în Congres și sprijin public din partea lui Marco Rubio

Investigația WSJ descrie și dificultățile financiare cu care Kimberly Guilfoyle s-ar fi confruntat înainte de preluarea funcției diplomatice.

După încheierea relației cu Donald Trump Jr., în 2024, aceasta a încercat să dezvolte mai multe afaceri, inclusiv în domeniul băuturilor alcoolice, produselor cosmetice și serviciilor de estetică medicală.

În 2022, lansase brandul American Dream, care urma să comercializeze vodcă și șampanie premium. Potrivit documentelor consultate de publicație, compania încerca în 2024 să atragă investiții de două milioane de dolari și estima venituri de 75 de milioane de dolari în următorii trei ani.

Afacerea a fost ulterior închisă.

În declarația financiară depusă în februarie 2025, Guilfoyle a raportat un împrumut pentru un iaht cu o valoare cuprinsă între 100.000 și 250.000 de dolari și un credit ipotecar între un milion și cinci milioane de dolari.

Documentul menționa și participații în companii evaluate fiecare între un milion și cinci milioane de dolari, precum și venituri de aproape 800.000 de dolari din activitatea sa de podcast.

Diplomata încerca să vândă și proprietatea din Florida cumpărată împreună cu Donald Trump Jr. pentru 9,7 milioane de dolari. Prețul solicitat ajunsese la 30 de milioane de dolari, însă nu fusese identificat un cumpărător. Ulterior, Trump Jr. i-a cumpărat partea din imobil pentru 7,6 milioane de dolari.

Potrivit unor persoane citate de WSJ, Donald Trump ar fi fost nemulțumit că Guilfoyle încerca să atragă investiții pentru propriile afaceri din rândul membrilor clubului Mar-a-Lago.

În primăvara anului 2025, pe măsură ce se apropia audierea pentru confirmarea sa ca ambasadoare, solicitările financiare adresate lui Deters ar fi devenit mai insistente. Acesta susține că Guilfoyle i-ar fi cerut să întocmească o scrisoare prin care să recunoască două datorii de câte 50.000 de dolari, prezentate drept plăți restante pentru servicii de consultanță.

O scrisoare datată 11 iunie 2025, consultată de WSJ, menționa existența unei obligații financiare de 50.000 de dolari și intenția de a continua colaborarea până la confirmarea numirii diplomatice.

Deters susține că Guilfoyle i-ar fi promis sprijin permanent în cercurile apropiate președintelui dacă îi achita datoria către American Express.

„Nu a rezolvat însă niciodată nimic”, a declarat acesta pentru publicația americană.

Avocatul Jesse Binnall a explicat că Guilfoyle susținuse discursuri remunerate înainte de nominalizare și că avea de recuperat bani pentru participarea la asemenea evenimente.

Deters a negat însă că i-ar fi datorat sumele solicitate.

Democrații americani cer Departamentului de Stat să verifice activitatea ambasadoarei

Noile dezvăluiri apar după ce parlamentari democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut Departamentului de Stat să verifice activitatea ambasadoarei.

Solicitarea a fost formulată în urma unei investigații anterioare WSJ privind promovarea unei companii grecești și participarea unui lobbyist al acesteia la întâlniri cu oficiali guvernamentali, inclusiv din România.

Un reprezentant al Ambasadei SUA a transmis că Guilfoyle este ghidată de „valori profunde și durabile” și că a trecut prin procedurile de verificare și confirmare ale Senatului american.

„Ambasadoarea rămâne dedicată reprezentării poporului american cu devotament și integritate”, a declarat reprezentantul misiunii diplomatice.

Secretarul de stat american Marco Rubio i-a oferit miercuri sprijin public, în timpul unei conferințe de presă organizate la Atena.

„Ambasada noastră face o treabă foarte bună. Ambasadoarea noastră și-a îndeplinit rolul cu fermitate”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.