Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial

China intenționează să blocheze accesul armatei Statelor Unite la magneții realizați din metalele rare, resurse esențiale pentru fabricarea unei game largi de produse, de la componente pentru telefoane, până la echipamente militare utilizate în avioanele F-35 și drone, arată New York Post. Beijingul și-a folosit în mod repetat monopolul asupra acestor materiale strategice, pe care le folosește ca pârghie în relațiile comerciale și geopolitice.

Beijingul impune restricții pentru sectorul militar, dar le relaxează pentru civili

Potrivit unui raport Wall Street Journal, China lucrează la un plan prin care să blocheze livrările de magneți din pământuri rare către armata americană, în timp ce vrea să relaxeze restricțiile pentru companiile americane producătoare de electronice și alte bunuri de consum.

Beijingul urmează să implementeze un sistem „validat pentru consumatorii finali”, menit să accelereze livrările pentru firmele americane aprobate. Mecanismul i-ar permite lu Xi Jinping să respecte promisiunea făcută lui Donald Trump.

China menține dominația globală la mineralele rare

Dacă va fi adoptat, planul chinez ar crea dificultăți pentru companiile americane care produc bunuri cu utilizare dublă (civilă și militară), dar și producătorii auto și cei din industria aerospațială.

Statul chinez controlează în prezent aproximativ 70% din exploatarea minieră a pământurilor rare la nivel mondial și deține aproape 90% din capacitățile de procesare. În ultimii ani, chinezii au limitat accesul la aceste resurse.

Xi Jinping și Donald Trump încheie un armistițiu comercial

China a provocat, pentru scurt timp, haos în lanțurile de aprovizionare la nivel global, când a anunțat că de la 1 decembrie va fi nevoie de o „licență specială” pentru exportul de produse ce conțin metale și magneți din pământuri rare. După întâlnirea din Coreea de Sud, Donald Trump și Xi Jinping au anunțat amânarea acestei măsuri cu un an.

Donald Trump este în căutare de „pământuri rare”

La începutul lunii noiembrie, Washingtonul a semnat un acord strategic privind mineralele rare cu Kazahstanul. Mai mult, și-a exprimat în trecut intenția de a accesa mineralele rare din Groenlanda și Ucraina, în încercarea de a reduce dependența SUA de mineralele din China.

Recomandările autorului: