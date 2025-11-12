Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial

Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial

12 nov. 2025, 13:43, Știri externe
Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial

China intenționează să blocheze accesul armatei Statelor Unite la magneții realizați din metalele rare, resurse esențiale pentru fabricarea unei game largi de produse, de la componente pentru telefoane, până la echipamente militare utilizate în avioanele F-35 și drone, arată New York Post. Beijingul și-a folosit în mod repetat monopolul asupra acestor materiale strategice, pe care le folosește ca pârghie în relațiile comerciale și geopolitice.

Beijingul impune restricții pentru sectorul militar, dar le relaxează pentru civili

Potrivit unui raport Wall Street Journal, China lucrează la un plan prin care să blocheze livrările de magneți din pământuri rare către armata americană, în timp ce vrea să relaxeze restricțiile pentru companiile americane producătoare de electronice și alte bunuri de consum.

Beijingul urmează să implementeze un sistem „validat pentru consumatorii finali”, menit să accelereze livrările pentru firmele americane aprobate. Mecanismul i-ar permite lu Xi Jinping să respecte promisiunea făcută lui Donald Trump.

China menține dominația globală la mineralele rare

Dacă va fi adoptat, planul chinez ar crea dificultăți pentru companiile americane care produc bunuri cu utilizare dublă (civilă și militară), dar și producătorii auto și cei din industria aerospațială.

Statul chinez controlează în prezent aproximativ 70% din exploatarea minieră a pământurilor rare la nivel mondial și deține aproape 90% din capacitățile de procesare. În ultimii ani, chinezii au limitat accesul la aceste resurse.

Xi Jinping și Donald Trump încheie un armistițiu comercial

China a provocat, pentru scurt timp, haos în lanțurile de aprovizionare la nivel global, când a anunțat că de la 1 decembrie va fi nevoie de o „licență specială” pentru exportul de produse ce conțin metale și magneți din pământuri rare.  După întâlnirea din Coreea de Sud, Donald Trump și Xi Jinping au anunțat amânarea acestei măsuri cu un an.

Donald Trump este în căutare de „pământuri rare”

La începutul lunii noiembrie, Washingtonul a semnat un acord strategic privind mineralele rare cu Kazahstanul. Mai mult, și-a exprimat în trecut intenția de a accesa mineralele rare din Groenlanda și Ucraina, în încercarea de a reduce dependența SUA de mineralele din China.

Recomandările autorului:

A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari

Nicușor Dan a lămurit ce va face cu banii din campanie, promiși că vor fi DONAȚI către cauze civice

Citește și

EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
EXTERNE Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
12:50
Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
EXTERNE Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
12:48
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
EXTERNE Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
12:44
Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
EXTERNE Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor
12:20
Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor
EXTERNE Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „Polonia nu este o colonie” 100.000 de polonezi au ieșit în stradă „Ziua Independenței”
12:08
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki: „Polonia nu este o colonie” 100.000 de polonezi au ieșit în stradă „Ziua Independenței”
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
ACTUALITATE Senator István Loránt Antal, la Europa Connect – Energy Now: România are potențialul unui hub energetic, dar îi lipsesc curajul politic și investițiile în infrastructură
13:45
Senator István Loránt Antal, la Europa Connect – Energy Now: România are potențialul unui hub energetic, dar îi lipsesc curajul politic și investițiile în infrastructură
INEDIT Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
13:42
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
ANALIZĂ Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
13:28
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar