Prima pagină » Știri externe » Parlamentul ucrainean numește un general la conducerea Ministerului Apărării. Cine este Yevhen Khmara și de ce desemnarea sa i-a scos pe ucraineni în stradă

Parlamentul ucrainean numește un general la conducerea Ministerului Apărării. Cine este Yevhen Khmara și de ce desemnarea sa i-a scos pe ucraineni în stradă

Melania Agiu
Parlamentul ucrainean numește un general la conducerea Ministerului Apărării. Cine este Yevhen Khmara și de ce desemnarea sa i-a scos pe ucraineni în stradă
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parlamentul ucrainean, Rada Supremă, l-a numit, miercuri, pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării, în urma unei propuneri a președintelui Volodimir Zelesnki. Un total de 312 parlamentari au votat în favoarea numirii, scrie Kyiv Post.

Khmara este un general-maior al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în domeniul operațiunilor speciale. A activat inițial în cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „Omega” al Gărzii Naționale, iar din 2011 lucrează în cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „A” al SBU, cunoscut mai degrabă sub numele de „Alpha”.

A devenit ministru interimar al Apărării pe 20 iulie, înlocuindu-l pe Mihailo Fedorov, a cărui demitere a declanșat un val de proteste de stradă în toată Ucraina, care a continuat în ultimele săptămâni.

Numirea lui Khmara a ridicat, de asemenea, o problemă juridică, întrucât Legea privind securitatea națională a Ucrainei prevede ca ministrul Apărării și adjuncții săi să fie civili. Acest lucru a însemnat că Yevhen Khmara, în calitate de ofițer militar în serviciu activ, a fost nevoit să părăsească serviciul militar înainte ca numirea sa să poată fi finalizată.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de civil, eliberat din serviciul militar”, le-a spus Khmara deputaților din Rada Supremă în timpul dezbaterii candidaturii sale la funcția de ministru al Apărării.

Zelenski a reacționat deja la numirea lui Khmara și a lui Andrii Sybiha în funcțiile de ministru al Apărării și, respectiv, ministru al afacerilor Externe, mulțumind parlamentarilor pentru sprijinul acordat acestor nominalizări.

„Sarcinile celor doi miniștri sunt absolut clare: Ucraina are nevoie de mai multă forță. Și o va avea”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Al cincela ministru de la începutul războiului

Khmara este al cincilea ministru al Apărării de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, după Oleksii Reznikov, Rustem Umerov, Denis Shmihal și Mihailo Fedorov. Reznikov a condus ministerul până în septembrie 2023, Umerov până în iulie 2025, Shmyhal până în ianuarie 2026, iar Fedorov doar aproximativ șase luni.

De la forțele speciale la șeful Apărării din Ucraina

Conform publicației Espresso, nu există informații confirmate în surse publice cu privire la locul de naștere, studiile sau mediul familial al lui Khmara. Se știe însă, dintr-un interviu acordat blogeriței și comentatoarei politice americane Laura Loomer, că are doi fii, în vârstă de 11 și 9 ani.

Khmara a vorbit, de asemenea, despre pierderea fratelui său în războiul împotriva Rusiei, descriind acest lucru ca o motivație personală pentru a contribui la încheierea conflictului.

Khmara a început să apară în public abia după declanșarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022. În primele etape ale războiului, a participat direct la apărarea și eliberarea regiunii Kiev. După eliberarea regiunii, a îndeplinit misiuni de luptă în regiunea Donețk.

În 2022, Khmara a condus o operațiune specială de eliberare a Insulei Șerpilor.

În 2023, a fost numit oficial șef al Centrului de Operațiuni Speciale „A” al SBU, mai cunoscut sub numele de Alpha. Ulterior, cariera sa a avansat rapid – a fost promovat la gradul de general de brigadă în 2023 și la cel de general-maior în 2024.

De la șeful SBU la ministru al Apărării

În ianuarie 2026, după ce Zelenski l-a demis pe Vasil Maliuk, Khmara a fost numit șef interimar al SBU. A rămas în această funcție puțin peste șase luni.

Pe 16 iulie, după ce Zelenski l-a demis pe Fedorov, președintele i-a dat instrucțiuni lui Khmara să preia conducerea ministerului în calitate de ministru interimar al Apărării, cu intenția de a-i înainta ulterior candidatura în parlament.

Explicând această decizie, Zelensky a invocat „experiența vastă, în mare parte fără precedent” a lui Khmara în conducerea „operațiunilor de atac tehnologic”, precum și abilitatea sa de a conduce oameni, pe care a dezvoltat-o în timp ce conducea unitatea Alpha.

Fedorov cere organizarea alegerilor

Seara trecută, după ce Zelenski l-a numit oficial pe Khmara în funcția de Ministru al Apărării, fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov, a cerut organizarea de alegeri în Ucraina, chiar dacă războiul continuă. În discursul său de seara trecută, fostul ministru, a cărui demitere a provocat un val de proteste în Ucraina, a continuat să critice corupția și ineficiența birocratică în timpul războiului. El a reclamat că fondurile de apărare utilizate în mod abuziv pot afecta direct capacitatea Ucrainei de a lupta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
FLASH NEWS Bill Clinton a împlinit 80 de ani
18:59
Bill Clinton a împlinit 80 de ani
FLASH NEWS Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
18:52
Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
ALEGERI Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
18:49
Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
CONTROVERSĂ Bruxelles-ul apără independența Curții Penale Internaționale după noile sancțiuni impuse de SUA. Cum vede Netanyahu, acuzat de crime de război de CPI, intervenția Washingtonului
18:27
Bruxelles-ul apără independența Curții Penale Internaționale după noile sancțiuni impuse de SUA. Cum vede Netanyahu, acuzat de crime de război de CPI, intervenția Washingtonului
CONTROVERSĂ Trump acuză, din nou, fraudarea alegerilor. Peste 24.000 de persoane care nu sunt cetățeni ai SUA au votat la alegerile prezidențiale din 2020
17:50
Trump acuză, din nou, fraudarea alegerilor. Peste 24.000 de persoane care nu sunt cetățeni ai SUA au votat la alegerile prezidențiale din 2020
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe