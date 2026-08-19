Parlamentul ucrainean, Rada Supremă, l-a numit, miercuri, pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării, în urma unei propuneri a președintelui Volodimir Zelesnki. Un total de 312 parlamentari au votat în favoarea numirii, scrie Kyiv Post.

Khmara este un general-maior al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în domeniul operațiunilor speciale. A activat inițial în cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „Omega” al Gărzii Naționale, iar din 2011 lucrează în cadrul Centrului de Operațiuni Speciale „A” al SBU, cunoscut mai degrabă sub numele de „Alpha”.

A devenit ministru interimar al Apărării pe 20 iulie, înlocuindu-l pe Mihailo Fedorov, a cărui demitere a declanșat un val de proteste de stradă în toată Ucraina, care a continuat în ultimele săptămâni.

Numirea lui Khmara a ridicat, de asemenea, o problemă juridică, întrucât Legea privind securitatea națională a Ucrainei prevede ca ministrul Apărării și adjuncții săi să fie civili. Acest lucru a însemnat că Yevhen Khmara, în calitate de ofițer militar în serviciu activ, a fost nevoit să părăsească serviciul militar înainte ca numirea sa să poată fi finalizată.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de civil, eliberat din serviciul militar”, le-a spus Khmara deputaților din Rada Supremă în timpul dezbaterii candidaturii sale la funcția de ministru al Apărării.

Zelenski a reacționat deja la numirea lui Khmara și a lui Andrii Sybiha în funcțiile de ministru al Apărării și, respectiv, ministru al afacerilor Externe, mulțumind parlamentarilor pentru sprijinul acordat acestor nominalizări.

„Sarcinile celor doi miniștri sunt absolut clare: Ucraina are nevoie de mai multă forță. Și o va avea”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Al cincela ministru de la începutul războiului

Khmara este al cincilea ministru al Apărării de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, după Oleksii Reznikov, Rustem Umerov, Denis Shmihal și Mihailo Fedorov. Reznikov a condus ministerul până în septembrie 2023, Umerov până în iulie 2025, Shmyhal până în ianuarie 2026, iar Fedorov doar aproximativ șase luni.

De la forțele speciale la șeful Apărării din Ucraina

Conform publicației Espresso, nu există informații confirmate în surse publice cu privire la locul de naștere, studiile sau mediul familial al lui Khmara. Se știe însă, dintr-un interviu acordat blogeriței și comentatoarei politice americane Laura Loomer, că are doi fii, în vârstă de 11 și 9 ani.

Khmara a vorbit, de asemenea, despre pierderea fratelui său în războiul împotriva Rusiei, descriind acest lucru ca o motivație personală pentru a contribui la încheierea conflictului.

Khmara a început să apară în public abia după declanșarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022. În primele etape ale războiului, a participat direct la apărarea și eliberarea regiunii Kiev. După eliberarea regiunii, a îndeplinit misiuni de luptă în regiunea Donețk.

În 2022, Khmara a condus o operațiune specială de eliberare a Insulei Șerpilor.

În 2023, a fost numit oficial șef al Centrului de Operațiuni Speciale „A” al SBU, mai cunoscut sub numele de Alpha. Ulterior, cariera sa a avansat rapid – a fost promovat la gradul de general de brigadă în 2023 și la cel de general-maior în 2024.

De la șeful SBU la ministru al Apărării

În ianuarie 2026, după ce Zelenski l-a demis pe Vasil Maliuk, Khmara a fost numit șef interimar al SBU. A rămas în această funcție puțin peste șase luni.

Pe 16 iulie, după ce Zelenski l-a demis pe Fedorov, președintele i-a dat instrucțiuni lui Khmara să preia conducerea ministerului în calitate de ministru interimar al Apărării, cu intenția de a-i înainta ulterior candidatura în parlament.

Explicând această decizie, Zelensky a invocat „experiența vastă, în mare parte fără precedent” a lui Khmara în conducerea „operațiunilor de atac tehnologic”, precum și abilitatea sa de a conduce oameni, pe care a dezvoltat-o în timp ce conducea unitatea Alpha.

Fedorov cere organizarea alegerilor

Seara trecută, după ce Zelenski l-a numit oficial pe Khmara în funcția de Ministru al Apărării, fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov, a cerut organizarea de alegeri în Ucraina, chiar dacă războiul continuă. În discursul său de seara trecută, fostul ministru, a cărui demitere a provocat un val de proteste în Ucraina, a continuat să critice corupția și ineficiența birocratică în timpul războiului. El a reclamat că fondurile de apărare utilizate în mod abuziv pot afecta direct capacitatea Ucrainei de a lupta.