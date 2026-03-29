Zelenski a semnat un acord de cooperare militară de 10 ani cu țările arabe din Golf. Ce noi arme vor fabrica

Zelenski, aflat într-un turneu din Orientul Mijlociu, a semnat acorduri de coooperare reciprocă cu trei țări arabe din Golf. Ucraina, aflată într-un război cu Rusia de patru ani, caută noi colaborări pe fondul războiului SUA cu Iran. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, SUA n-au mai livrat arme și ajutoare financiare semnificative Kievului. Ucraina depinde acum de ajutoarele din țările europene și de acordurile de cooperare cu țările arabe, grav afectate de războiul din Golful Persic și de atacurile Iranului.

Președintele ucrainean a semnat un acord cu Qatar pe 28 martie. Pe 27 martie a semnat un acord cu Arabia Saudită. În zilele următoare, Ucraina va încheia și un acord cu Emiratele Arabe Unite.

„Prima prioritate sunt armele – producția, schimbul de experiență, schimbul de resurse rare. Pe durata a 10 ani, ne vom angaja într-o co-producție. Vom construi fabrici în Ucraina și în aceste țări”, le-a spus Zelenski reporterilor.

Cooperare energetică

Liderul ucrainean a discutat cu liderii țărilor arabe și despre cooperarea energetică. Ucraina a avut de suferit pe durata iernii, după ce Rusia a intensificat bombardamentele asupra infrastructurii electrice.

De când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și prețurile la petrol au crescut, țările arabe cu baze militare și trupe SUA au de suferit. Rând pe rând, Arabia Saudită, Oman, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Irak și Kuweit au fost atacate în mod repetat cu rachete balistice și drone de către Iran de la atacurile Statelor Unite din 28 februarie 2026.

Ce arme ar putea fabrica Ucraina împreună cu țările arabe?

Zelenski nu a dezăluit mai multe detalii despre planurile militare, dar a sugerat că Ucraina ar putea ajuta Emiratele Arabe Unite să se apere de atacurile aeriene ale Iranului.

„Dacă vrei o relație la nivel înalt cu Ucraina, nu este vorba doar de drone. Este vorba de specialiștii noștri. Și specialiștii sunt soldații noștri”, a spus Zelenski.

Militarii ucraineni au expertiză de patru ani în a contracara atacurile aeriene ale Rusiei și în domeniul războiului electronic

